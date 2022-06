WhatsApp, si possono finalmente trasferire chat da Android a iPhone

Una notizia che farà felici migliaia di utenti in giro per il mondo. Si potranno finalmente trasferire i dati e le chat Whatsapp da Android a iPhone. L'implementazione della funzionalità è stata annuciata dalla stessa società appartenente alla galassia di Meta.

Chat WhatsApp da Android a iOS: come funziona

La funzione sarà inizialmente disponibile solo ai partecipanti al programma beta di Whatsapp per poi estendersi a tutti nelle prossime settimane. Si usa la funzione passa a iOS e verrà offerta unicamente durante la fase di setup di un iPhone in aggiunta a tutte le altre funzioni di migrazione dati da Android. Il trasferimento dei dati non avviene tramite cloud ma attraverso una connessione Wifi direct, più sicura.

La novità è stata annunciata da Mark Zuckerberg in un post su Facebook: "Questa è una delle funzionalità più richieste - ha scritto - l'anno scorso abbiamo lanciato questa possibilità da iPhone verso Android, ora abbiamo aggiunto anche il supporto da Android a iPhone". Per poter utilizzare questa funzione sarà necessario avere installatio iOS 15.5 o versioni successive.