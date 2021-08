La svolta: sarà possibile trasferire una chat di WhatsApp da iPhone a smartphone Android

Per il momento la funzione è disponibile solo per i nuovi foldable di Samsung. Nelle prossime settimane sarà estesa anche a smartphone del colosso coreano con versione di Android da 10 a superiore

Si concretizza, almeno parzialmente, - ma è pur sempre un primo passo - quello che moltissimi utenti speravano e aspettavano da tempo: arriva su WhatsApp la possibilità di trasferire la cronologia della chat da iPhone ad Android. La novità, in futuro, sarà possibile anche viceversa.

Trasferimento chat WhatsApp da iPhone a Android

Il passo c'è stato, ma per il momento il trasferimento sarà compatibile solo con i telefoni freschi di presentazione Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, mentre nel corso delle prossime settimane arriverà anche su altri smartphone Samsung con Android 10 e più recenti. In un secondo momento non meglio specificato sarà reso disponibile anche smartphone di altre marche con sistema operativo Android e arriverà anche il trasferimento nell'altro verso (da Android verso iOS).

Per completare il trasferimento servirà un cavetto da Lightning a usb-C e i due telefoni dovranno essere fisicamente collegati l'uno all'altro. Si tratterà quindi di un trasferimento "alla vecchia maniera".