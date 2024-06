WhatsApp, basta un QR code per trasferire la cronologia chat al nuovo smartphone

Trasferire la cronologia delle chat di WhatsApp da uno smartphone all'altro, in maniera semplice e diretta? A quanto scrive il sito di settore WABetaInfo, presto potrebbe diventare realtà. Gli utenti, infatti, non dovranno più effettuare il classico backup con Google Drive, ma sarà sufficiente scansionare un QR code con il nuovo terminale.

Migrazione chat con QR code

L'obiettivo di Meta è quello di rendere il più semplice possibile il trasferimento delle cronologie, motivo per cui starebbe studiando anche altre modalità per migrare lo storico delle proprie conversazioni dal vecchio al nuovo cellulare. La funzionalità è ancora in fase di sviluppo, ma gli analisti suggeriscono che potrebbe essere rilasciata indifferentemente per dispositivi Android e iOS. C'è di più: se trasferire la cronologia tra smartphone e iPhone, oggi, è una procedura piuttosto lunga e noiosa - richiede infatti l'utilizzo di un cavo fisico per finalizzare l'operazione -, grazie al codice QR sarà immediato.

Novità per le chiamate WhatsApp

La piattaforma di messaggistica di Mark Zuckerberg punta anche sul miglioramento delle chiamate, introdotte nel 2015, e oggetto di continue implementazioni, a partire dalle telefonate di gruppo e videochiamate. Come annunciato dalla società, nelle prossime settimane saranno ufficialmente presentati diversi aggiornamenti pensati per migliorare la comunicazione voce tra gli utenti. Tra le principali novità ci sono:

condivisione dello schermo con audio: funzione pensata per guardare video insieme; consente di condividere schermo e audio contemporaneamente

più partecipanti: nelle videochiamate è possibile includere fino a 32 persone su tutti i dispositivi

speaker in primo piano: si può vedere facilmente chi sta parlando, dal momento che comparirà in primo piano sullo schermo.

Le chiamate effettuate su dispositivi mobili, inoltre, "beneficiano di una migliore eliminazione dell'eco e del rumore, facilitando le chiamate in ambienti chiassosi", si legge in una nota di WhatsApp. Inoltre, le videochiamate offrono una risoluzione più elevata, se si dispone di connessioni veloci. L'audio, invece, è in generale più nitido, anche in caso di connessioni scarse o dispositivi meno recenti.