Come trasferire tutti i tuoi dati su un nuovo cellulare

Telefono nuovo? Ecco come trasferire tutti i tuoi dati dal vecchio al nuovo smartphone in modo sicuro. Di seguito una sintesi delle procedure per trasferire foto, video, rubrica e altro ancora su un nuovo cellulare. Procedure valide per iPhone e cellulari con sistema operativo Android.

Trasferire i dati tra smartphone Android

Per utilizzare tutte le funzionalità di uno smartphone Android è necessario creare un Account Google. Tramite questo account è possibile eseguire il backup dei propri dati (rubrica, messaggi, foto, ecc) nel cloud grazie a Google Drive. Al primo avvio di un nuovo dispositivo Android verrà richiesto l?accesso ad un Account Google e se si desidera importare app e dati da un telefono vecchio. Confermando, tutti i dati (come rubrica e foto) verranno sincronizzati con il vecchio cellulare.

Maggiori informazioni sono disponibili qui

Come passare da Android a iPhone

Per trasferire i tuoi dati dal tuo vecchio cellulare Android al tuo nuovo iPhone basterà installare sullo smartphone di Google, l?app di Apple denominata Passa a iOS, disponibile gratuitamente nel Play Store.

Sull?iPhone sarà necessario avviare la procedura di configurazione iniziale e scegliere l?opzione ?Configura manualmente? e successivamente la voce ? Migra i tuoi dati da Android?. A questo punto basterà inserire nell?app Passa a iOS, avviata sul vecchio cellulare Android, il codice numerico visualizzato sul nuovo iPhone. L?utente dovrà, quindi, selezionare i contenuti da trasferire sul nuovo telefono e attendere il completamento dell?operazione.

Qui sono disponibili tutte le fasi per il trasferimento da Android a iPhone

Come passare da iPhone ad Android

E?, inoltre, possibile trasferire i tuoi dati da un iPhone ad un cellulare con sistema operativo Android. In questo caso sarà necessario installare Google Drive sull?iPhone, configurare eventualmente un nuovo account Google ed eseguire il backup in cloud dei tuoi dati, come foto e rubrica. Eseguita questa operazione, puoi accedere sul tuo nuovo dispositivo Android con lo stesso Account Google usato durante il backup su iPhone.

Qui tutte le varie fasi del trasferimento

Trasferire i dati tra iPhone

Infine scopriamo come trasferire i dati tra due iPhone. Operazione molto semplice. Accendi il nuovo dispositivo e avvicinalo a quello attuale. A questo punto basterà seguire la semplice procedura guidata che si occuperà di trasferire il tuo Apple ID e i tuoi dati sul nuovo iPhone.

Maggiori informazioni sono disponibili qui

Consigli di sicurezza per un trasferimento sicuro

Copiare dati e app da un telefono ad un altro può essere un processo rischioso dal punto di vista della sicurezza, soprattutto se fatto manualmente. Per questo motivo, Panda Security propone 5 consigli pratici per trasferire i dati sul telefono in modo sicuro:

- Installare un antivirus sul telefono vecchio e assicurarsi che non ci siano virus e malware prima di fare il backup dei dati da trasferire.

- Controllare le app e verificare che siano tutte sicure prima di trasferirle.

- Eseguire la sincronizzazione mentre si è connessi alla rete Wi-Fi di casa o ad un?altra connessione sicura, altrimenti il trasferimento potrebbe essere intercettato.

- Usare un password manager per gestire e migrare rapidamente tutte le credenziali di accesso da un telefono all?altro.

- Prima di resettare il telefono vecchio, verificare di avere accesso a tutte le app e che tutte le impostazioni siano corrette sul nuovo smartphone. Una volta resettato non è più possibile recuperare dati e configurazioni.