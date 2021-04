Twitter ha provato ad acquistare Clubhouse per 4 miliardi di dollari

L'indiscrezione è stata riportata da Bloomberg: negli scorsi mesi Twitter avrebbe cercato di acquistare Clubhouse per una cifra vicino ai 4 miliardi di dollari. Le trattative, ad ogni modo, si sarebbero fermate ad un "incontro esplorativo", che è evidente non ha avuto alcun tipo di strascico. Il social dei cinguetii, infatti, nel frattempo ha lanciato Spaces, che si configura come diretto concorrente delle stanze audio virtuali create dal duo Paul Davison e Rohan Seth.

Dopo una prima fase di test, Spaces è stato allargato agli utenti Android e dovrebbe essre disponibile entro il mese di aprile per tutti i dispositivi mobili. Il funzionamento è in tutto e per tutto simile, con dirette solo audio in spazi sonori. L'emulo di Clubhouse - di questo si tratta in fin dei conti - sarà disponibile anche in versione web. L'obiettivo di Twitter è quello, evidentemente, di riuscire a mangiare una fetta di utenti, ad oggi molto numerosi, di Clubhouse.

Anche Telegram è emulo di Clubhouse

Non solo Twitter, negli ultimi tempi, ha "copiato" Clubhouse. Telegram, ad esempio, ha lanciato Voice Chat 2.0, per il momento disponibile solo per dispositivi Android, che permette di aprire e partecipare a conversazioni audio. Le chat sonore di Telegram si differenziano per due elementi in particolare:

i partecipanti possono decidere di restare "anonimi", scegliendo di farsi elencare semplicemente tra gli ascoltatori, senza rivelare il loro vero nome o nickname

gli amministratori di una stanza virtuale hanno facoltà di registrare tutto o parte dell'evento audio, per ripubblicarlo in un secondo momento.

Anche sulle chat sonore di Telegram, un po' come avviene su Clubhouse, appena si entra in una stanza si ha il microfono spento, con l'opportunità di richiedere la parola e, se concessa, essere inserito nella lista degli speaker. Le chat in cui l'audio viene registrato sono contraddistinte da una luce rossa accanto al titolo. Per aprire una nuova stanza bisogna prima creare un gruppo pubblico e poi per tappare sul menu delle impostazioni per avviare la chat vocale.