Xiaomi Redmi Note 9T, è in arrivo (forse) il miglior smartphone di fascia media

L'ufficialità è arrivata direttamente dal colosso cinese a mezzo social: venerdì 8 gennaio 2021, alle 3 di notte ora locale italiana, Xiaomi presenterà il nuovo Redmi Note 9T. Il nuovo dispositivo non sarà altro che la versione europea del Note 9 5G che ha già esordito a novembre in Cina e andrà a sostituire la famiglia Redmi Note 8T che tanto ha avuto fortuna anche in Italia.

Le caratteristiche di Redmi Note 9T

Per ora non ci sono altre informazioni su Redmi Note 9T, se non indiscrezioni emerse nelle ultime settimane sul web. Pare che la nuova famiglia del colosso cinese sia disponibili in due "tagli", quello con capacità di archiviazione interna da 64 GB a 229 euro e quello da 128 GB a 269 euro. Come sempre il prezzo è tra i più competitivi sul mercato, a fronte di ottime caratteristiche tecniche. Redmi Note 9T, infatti, dovrebbe disporre di:

processore Mediatek Dimensity 800U

comparto fotografico a 3 sensori, con principale a 48 megapixel

batteria super capiente, da 5000 mAh

memoria RAM da 4 GB per entrambi le varianti del dispositivo

Il tweet di Xiaomi