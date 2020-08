Ufficiale il nuovo Samsung Galaxy M51: lo smartphone con una durata "infinita"

È adatto a tutte le tasche, ha una batteria quasi infinita, e una fotocamera da top di gamma. Samsung ha annunciato un nuovo smartphone di fascia media, il Galaxy M51, per ora disponibile in pre-ordine solo in Germania. Dopo settimane di indiscrezioni, quindi, sono arrivate le prime conferme ufficiali sulle caratteristiche del nuovo cellulare Samsung. La famiglia Galaxy continua ad allargarsi dopo la presentazione di qualche giorno fa del nuovo S20 FE.

Le caratteristiche di Samsung Galaxy M51

Galaxy M51 avrà una batteria da 7000mAh (no, non stiamo scherzando), in grado di garantire un'autonomia sotto stress di circa 48 ore. Monterà un processore Snapdragon 730G, con 6GB di Ram e 128 GB di memoria (eventualmente espandibili con microSD). Confermate anche le dimensioni molto importanti dello schermo, che sarà da 6,7".

Altro punto di forza, oltre alla batteria, sarà il comparto fotografico. La fotocamera di Samsung Galaxy M51, infatti, ha quattro sensori posteriori, di cui uno (quello principale) da 64 megapixel, mentre quella anteriore è da 32 megapixel: anche per gli amanti dei selfie, quindi, ci sono buone notizie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il prezzo del nuovo smartphone Samsung

Ottima fotocamera, lunga durata della batteria, processore di livello, ma quanto costa il nuovo Galaxy M51? Non sappiamo ancora a quanto sarà venduto in Italia, ma è verosimile che il prezzo sarò lo stesso a cui si trova in prevendita in Germania, ossia 360 euro.

Galaxy M51: scheda tecnica