I nuovi iPhone potranno contare su un'intelligenza artificiale 'per tutti'

iPhone 16 e iOS 18: Apple si appresta a dare il via a una piccola rivoluzione alla propria famiglia di smartphone - che sarà svelata con ogni probabilità il prossimo mese di settembre - e al sistema operativo che 'li fa girare'. Il cardine, ma questo è piuttosto scontato visti i tempi, sarà l'intelligenza artificiale, con un approccio probabilmente differente rispetto all'agguerrita concorrenza. Come svelato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua ultima newsletter 'Power On', il colosso di Cupertino pare intenzionato a concentrarsi su "strumenti che i consumatori possono utilizzare nella loro vita quotidiana".

Intelligenza artificiale in iOS 18

Sembra che l'idea dell'azienda guidata da Tim Cook sia di lasciare funzionalità strabilianti alle altre aziende tech, concentrandosi invece sul lato pratico, quello che dovrebbe favorire in maniera diretta ed efficace l'utente. Le principali novità saranno presentate durante la conferenza degli sviluppatori in programma il prossimo 10 giugno, ma alcune indiscrezioni sono già trapelate. Apple sembra intenzionata a introdurre una serie di strumenti di intelligenza artificiale (nome in codice Project Greymatter) che saranno integrati direttamente nelle app principali, ossia Safari, Foto e Note. A beneficiare dell'IA dovrebbe essere anche un sistema di notifiche avanzate.

Sempre secondo quanto anticipato da Gurman, le funzionalità di intelligenza artificiale meno complesse in termini di calcolo saranno elaborate direttamente sul dispositivo, mentre quelle che richiedono un grado di potenza più elevato saranno sviluppate in cloud. I nuovi sistemi operativi, in sostanza, saranno dotati di un software che determinerà quando una data operazione dovrà essere eseguita sul terminale e quando tramite server.

Ma quali saranno i principali effetti dell'integrazione dell'IA nel sistema operativo? Certezze non ce ne sono, ma è verosimile pensare che Apple stia pensando di potenziare molte delle proprie app integrate: Apple Music potrebbe generare playlist automatiche in base alle preferenze degli utenti, o ancora Pages - software di scrittura di Cupertino - potrebbe essere in grado di offrire delle funzioni di scrittura assistita. In base alle indiscrezioni, le nuove funzionalità potrebbero essere limitate ai prossimi iPhone 16, predisposti ad accogliere aggiornamenti 'di peso' grazie ai chip molto più potenti rispetto ai modelli precedenti.

Novità sul fronte hardware

Non mancano indiscrezioni, naturalmente, sul fronte harware dei nuovi iPhone 16: i dispositivi dovrebbero avere una Ram aumentata rispetto alla generazione precedente, che vede gli iPhone 15 Pro e Pro Max montare 8 GB, già superiori ai 6 dei precedenti modelli. Non si tratterebbe di un vezzo, bensì una necessità dettata dall'introduzione massiva dell'intelligenza artificiale nei nuovi melafonini, che come noto richiede delle caratteristiche hardware ben superiori alla media per girare in maniera adeguata. Si parla addirittura di memoria Ram fino a un massimo possibile di 16 GB. Anche lo spazio di archiviazione dovrebbe incrementare decisamente la propria capienza, e non essere inferiore ai 256 GB di partenza. La ragione è la stessa: necessità legate all'implementazione dell'IA.

Negli scorsi mesi erano circolate voci sulla possibilità che Apple potesse introdurre su iPhone 16 un 'tasto non tasto' - e quindi non fisico - in grado di attivarsi con un semplice tocco del display e funzionale all'utilizzo del comparto fotografico. Secondo il portale 9to5Mac, sempre ben informato sulle faccende di Cupertino, è probabile invece che il colosso tech stia pensando proprio di introdurre un pulsante di cattura 'reale', sul lato inferiore destro delle versioni Pro, per consentire agli utenti un accesso più rapido e immediato alle funzioni della fotocamera. Non dovrebbe trattarsi di un semplice pulsante per scattare, ma la porta di accesso a una serie di nuove funzionalità.