Unihertz TickTock-S: un completo smartphone super resistente con doppio display

Dopo la recensione del Titan Slim con tastiera fisica, torniamo oggi ad occuparci di Unihertz con la prova del nuovo TickTock-S. Si tratta di uno smartphone appartenente alla categoria dei “rugged” e, quindi, capace di resistere ad urti, cadute, polvere e liquidi. Un modello che si distingue per la presenza sul retro di un secondo display dal design simile a quello di uno smartwatch.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’Unihertz TickTock-S.

Design e confezione

Il TickTock-S si presenta con il tipico design degli smartphone rugged: una scocca rinforzata nera con elementi in gomma e metallo e viti a vista. Linee moderne e curate, impreziosite da dettagli in rosso. Cellulare resistente alle cadute, impermeabile, certificato IP68, e che non teme, inoltre, sabbia e sporco.

Per quanto riguarda i vari comandi, iniziamo dal lato sinistro dove troviamo il carrellino per le due Sim e due pulsanti rossi personalizzabili dall’utente con numerose funzioni come avvio app, screenshot e molto altro ancora. Il lato destro ospita, invece, il bilanciere del volume ed il pulsante di alimentazione che integra anche il lettore di impronte (veloce e preciso). Proseguiamo con la porta USB-C in basso protetta da uno sportellino in gomma. Infine ricordiamo l’emettitore IR sul lato superiore che trasforma lo smartphone in un telecomando per TV, condizionatori e altri dispositivi.

Davvero originale il posteriore dove troviamo uno schermo LCD circolare, incastonato all'interno di una cornice in metallo simile a quella di uno smartwatch, con ai lati le due fotocamere.

Passiamo al display anteriore con ampie cornici laterali ed un piccolo foro sul lato sinistro dedicato alla selfie camera. Sensore che consente anche lo sblocco tramite riconoscimento facciale (veloce e preciso).

Concludiamo con le dimensioni pari a 168,5 × 82,5 × 14,3 mm, con un peso di 294g.

Non dimentichiamo la confezione che include un alimentatore da 33W, con relativo cavo USB, un adattatore USB per il collegamento di cuffie con jack da 3,5 mm ed una custodia (non presente nel nostro sample stampa).

Caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche tecniche complete dell’Unihertz TickTock-S:

- Display principale: LCD da 6,53”, IPS, 2340 x 1080, con vetro Panda MN228 e pellicola pre-applicata.

- Schermo posteriore: LCD da 1,3”

- Processore: Mediatek Dimensity 700, octa-Core fino a 2,2GHz

- Memoria: 8 GB di RAM, storage da 256 GB UFS 2.2 non espandibile

- Fotocamere posteriori: principale da 64MP + macro da 2 MP

- Fotocamera anteriore: 32 MP

- Connettività: 5G, Dual Sim, WiFi ac, Bluetooth 5.3, USB Type-C, GPS, NFC, porta infrarossi, radio FM

- Batteria: 5.200 mAh con ricarica rapida a 30W

- Certificazione resistenza: IP68

Secondo schermo

Come già detto in precedenza, l’Unihertz TickTock-S si distingue per la presenza di un originale secondo schermo al posteriore. Display LCD touch, da 1,3 pollici, personalizzabile con 19 quadranti molto simili a quelli di uno smartwatch, con all'interno, oltre ad ora e data, anche contapassi e autonomia della batteria. Inoltre, tramite l’apposito menù nelle impostazioni, è anche possibile creare un ulteriore sfondo originale.

Menù che consente anche di gestire ulteriori opzioni dello schermo come luminosità, tempi e modalità di attivazione. Scendendo nel dettaglio, il display può rimanere sempre acceso, attivarsi insieme allo schermo principale ed essere controllato da uno dei due pulsanti laterali o risvegliato tramite doppio tocco.

Passiamo ai controlli touch del display: tramite uno swipe laterale è possibile attivare la camera posteriore ed utilizzare il piccolo display per scattare dei selfie. Inoltre è anche disponibile una bussola ed i controlli del player audio. Con uno slide verso l’alto è possibile consultare le notifiche, mentre uno slide verso il basso mostra l’autonomia della batteria. Infine un doppio tap permette di personalizzare gli sfondi.

Analisi del software

Il TickTock-S è equipaggiato con il sistema operativo Android 12 e patch di sicurezza di dicembre 2022. Sistema operativo quasi “stock”, con interfaccia originale di Google e con alcuni menù in inglese. Unihertz ha aggiunto solo alcune funzioni a partire dal menù nelle impostazioni denominato Intelligence assistance che include varie funzionalità come lo scanner per codici QR, il registratore chiamate ed un network manager per le singole app.

Proseguiamo con la funzione Miravision, per regolare il display, e la modalità studente che permette di limitare l’utilizzo dello smartphone. Troviamo poi “la cassetta degli attrezzi” che ospita varie app come la livella, la bussola, la modalità fotocamera subacquea ed il monitoraggio del battito cardiaco tramite fotocamera (abbastanza affidabile).

Concludiamo con il semplicissimo software per la gestione delle fotocamere che include solo le funzioni aggiuntive timelapse, macro e manuale e il riconoscimento delle scene, attivabile solo manualmente.

Prestazioni e prezzo

Occupiamoci ora dell'esperienza d’uso quotidiana; il TickTock-S è uno smartphone resistente e ben costruito, con prestazioni generali abbastanza buone ed un'interfaccia fluida e veloce. Analoga valutazione per i social e per i giochi.

Proseguiamo con lo schermo principale, dai colori naturali, ma con una luminosità non elevatissima. Utile il display posteriore di discreta qualità, ma con comandi touch poco reattivi.

Buona l’autonomia, con la batteria che garantisce un giorno di utilizzo molto intenso e 2 con un uso più attento.

Per quanto riguarda le prestazioni delle fotocamere, di giorno si ottengono foto di qualità discreta. Analoga valutazione per i video, in Full HD, e per i selfie. Sufficiente la qualità delle foto di notte. Poco utile la seconda camera posteriore da soli 2 MP.

Passiamo allo speaker mono, potente, ma dalla qualità non elevatissima. Discreto l’audio della capsula auricolare ed il microfono. Buona l’ergonomia.

Concludiamo la nostra recensione con il prezzo dell’Unihertz TickTock-S acquistabile, in offerta, sul sito dell’azienda a 250 euro circa.