Venduto all'asta per 107 mila euro il primo sms della storia

È stato venduto per 107 mila euro il primo messaggio sms della storia, finito all'asta a Neuilly-sur-Seine, comune più ricco dell'intera Francia. L'oggetto, immateriale, è stato ceduto tramite tecnologia Nft (non-fungible token): si tratta di una sorta di certificato di autenticità e proprietà digitale che ne certifica, per l'appunto, la proprietà. Il prezzo di partenza del messaggio era stato fissato in 100 mila euro, e il valore effettivo vicino ai 200 mila euro: nonostante ci siano stati rilanci, l'asta è stata un mezzo 'flop'.

Merry Christmas: il primo sms della storia

L'sms contiene solo due parole, iconiche anche per il periodo dell'anno in cui è stato venduto, 'Merry Christmas', ossia 'Buon Natale", per un totale di 15 caratteri. Il messaggio fu inviato a mero titolo sperimentale alle 18.09 del 3 dicembre 1992, da un computer sul telefono di Richard Jarvis, all'epoca impiegato di Vodafone.

Per materializzare il messaggio sms nel mondo reale, al vincitore dell'asta è stata consegnata una cornice digitale, con il certificato firmato da Nick Read, attuale dirigente di Vodafone, perché in Francia sono vietate le vendite all'asta di beni strettamente immateriali.