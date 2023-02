Vivo X90 Pro: smartphone con super fotocamere e retro in pelle

Da vivo un nuovo smartphone di fascia alta con fotocamere sviluppate da Zeiss, ampio schermo e ricarica rapida al 50% in otto minuti

Vivo, quinto brand di smartphone al mondo, ha annunciato il lancio europeo di X90 Pro: nuovo cellulare top di gamma caratterizzato da un avanzato comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Zeiss.

Caratteristiche delle fotocamere

Il nuovo cellulare di vivo è dotato di una fotocamera principale IMX989 da 1" di Sony da 50MP, con apertura f/1,75, stabilizzazione ottica e pixel da 3,2 μm, in grado di assorbire un'elevata quantità di luce. Troviamo poi un secondo sensore da 50 megapixel per i ritratti che promette di catturare scatti estremamente dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione. Completa il comparto fotografico il sensore ultra grandangolare a bassissima distorsione da 108 gradi, con sensore Sony IMX663 da 12 megapixel e apertura f/2,0. Il nuovo vivo X90 Pro vanta anche un chip di imaging personalizzato, dotato di algoritmi proprietari, e ottiche Zeiss che migliorano le capacità di fotografia notturna e astrofotografia.

Il modello X90 Pro è dotato anche della funzione “Zeiss Natural Color 2.0” ideata per garantire una maggiore autenticità e accuratezza nella resa dei colori, rendendo gli scatti ancora più simili a quello che vede l’occhio nudo. Un'altra funzionalità importante, possibile grazie al sistema di imaging co-ingegnerizzato con Zeiss, è la “Zero-Shutter-Lag Motion Snapshot”, che permette agli utenti di catturare l’immagine esattamente per come la vedono, non perdendo neanche un secondo dei momenti chiave, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Ricarica rapida fino al 50% in poco più di 8 minuti

Il nuovo X90 Pro offre due modalità di ricarica: quella rapida e quella bilanciata. In ricarica rapida, X90 Pro può essere caricato al 50% in 8 minuti e 10 secondi. La modalità bilanciata, invece, è ideale per la ricarica quotidiana e richiede solo 29 minuti per portare la batteria al 100%. Il nuovo X90 Pro supporta la funzione “Dual-Cell FlashCharge” da 120W e la modalità senza fili “Wireless FlashCharge” da 50 W.

Un device potente e ideale per un utilizzo intenso

Il nuovo X90 Pro è un dispositivo top di gamma con processore MediaTek Dimensity 9200, affiancato da 12 GB di Ram LPDDR5X e da uno spazio di archiviazione UFS 4.0 da 256 GB, potenziato dalla funzione “Extended RAM”, che aggiunge altri 8 GB di memoria virtuale.

Proseguiamo con il display da 6,78 pollici, curvo ai lati, dotato della funzione “Zeiss Natural Color Display” pensata per garantire che la resa cromatica dello schermo corrisponda fedelmente a ciò che l’occhio umano vede. Lo schermo di X90 Pro è in grado di riprodurre 1,07 miliardi di colori, supporta l’HDR10+ e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, ideale per i giochi.

Design unico

X90 Pro si presenta con un nuovo design audace ispirato alla spirale di Fibonacci per offrire un look armonioso e unico. Sulla cover posteriore in pelle vegana, morbida al tatto e resistente alle macchie, è stata introdotta una fascia orizzontale, chiamata Skyline, per dividere in modo chiaro le zone funzionali. X90 Pro ha una certificazione IP68, per la resistenza all'acqua e alla polvere, e una copertura in vetro del display dall’elevata resistenza.

Scheda tecnica

- Display: AMOLED 6,78", Full HD+ 2800x1260, refresh rate 120Hz, 1300nit, 452ppi, contrasto 8.000.000:1, HDR10+, sensore impronte integrato

- Processore: MediaTek Dimensity 9200 5G con V2 imaging chip e sistema di raffreddamento a liquido con camera di vapore (4.002 mm2)

- Memoria: 12GB di RAM LPDDR5X + 256GB di storage UFS 4.0

- Fotocamere posteriori: 50MP principale Sony IMX989 da 1", f/1,75, OIS +

50MP ritratto, Sony IMX758, f/1,6, OIS + 12MP ultra grandangolare Sony IMX663, FOV 108°, f/2,0

- Fotocamera anteriore: 32MP, f/2,45

- Connettività: 5G, dual Sim, WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB-C 3.2 gen1, NFC, GPS

- Batteria: 4.870mAh, ricarica FlashCharge 120W e ricarica wireless FlashCharge da 50 W

- Sistema operativo: Funtouch OS 13 basato su Android 13

- Dimensioni e peso: 164,07 x 74,53 x 9,34 mm, per 214,85 gr

Prezzo e disponibilità

X90 Pro sarà presto disponibile in Italia, nella colorazione Legend Black, al prezzo di 1.299 euro.