Acquisti più facili su WhatsApp con la funzione Carrello

Negli ultimi mesi WhatsApp si sta evolvendo, diventando sempre più simile ad un negozio o punto vendita online, dove i proprietari di piccole attività possono gestire ordini e fornire informazioni sui prodotti o servizi di vendita offerti. Con i cataloghi, i clienti possono controllare la disponibilità dei prodotti e le aziende possono organizzare le chat in base ai singoli articoli. Sono sempre di più gli utenti che acquistano tramite chat ed è per questo che WhatsApp ha deciso di introdurre la funzione carrello.

Come funziona Carrello su WhatsApp

La funzione carrello su WhatsApp è uno strumento che si configura come molto utile quando si comunica con attività che vendono più di un articolo alla volta, come nel caso di ristoranti o negozi di abbigliamento. Con la funzione carrello, gli utenti possono:

sfogliare il catalogo

selezionare più prodotti

inviare l'ordine all'attività con un solo messaggio

In questo modo, anche per le attività sarà più semplice tenere traccia degli ordini ricevuti e gestire le richieste dei clienti, agevolando così il processo di vendita. L'utilizzo della funzione carrello su WhatsApp è molto semplice: è sufficiente selezionare gli articoli nel catalogo e toccare "Aggiungi al carrello". Quando tutti gli articoli sono stati inseriti, è possibile inviare il contenuto del carrello all'attività con un semplice messaggio. La funzione è disponibile in tutto il mondo dall'8 dicembre.

Come visualizzare un catalogo su WhatsApp Business

È possibile visualizzare tutti i prodotti o servizi di un’attività nel relativo catalogo. Se l’azienda ha creato un catalogo, questo sarà visibile nel profilo dell’attività. Sarà sufficiente:

aprire la chat con l'azienda

toccare il nome attività per visualizzare il relativo profilo WhatsApp Business

toccare il pulsante per gli acquisti ( su Android o su iPhone) nella chat con l'attività per accedere direttamente al catalogo

È possibile anche visualizzare il catalogo di un’attività e condividere l’intero catalogo o un articolo specifico con i propri contatti, selezionando una delle seguenti opzioni: