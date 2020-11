Su WhatsApp i messaggi effimeri: si "autodistruggono" dopo 7 giorni

La funzione non è ancora disponibile, ma è già comparsa tra le faq nel sito ufficiale: dopo le molte indiscrezioni dei mesi passati, WhatsApp introduce i messaggi effimeri. Si tratta di messaggi che, se attivata la relativa opzione, sette giorni dopo essere stati inviati scompaiono. Si tratta, quindi, in tutto e per tutto di messaggi temporanei, che possono essere utilizzati sia nelle conversazioni private che nei gruppi. È l'ennesima funzionalità rilasciata recentemente dall'app, non ultima è infatti la possibilità di sblocco con il volto per Android.

Messaggi effimeri di WhatsApp: cosa sono

All'interno di una chat individuale, entrambi gli utenti possono decidere di attivare i messaggi effimeri, mentre nei gruppi solo gli amministratori possono decidere se approvarli o meno. WhatsApp chiarisce che se un contatto non apre l'applicazione per sette giorni, il messaggio scomparirà. Tuttavia, l'anteprima del messaggio potrebbe comunque essere ancora visibile nelle notifiche fino all'apertura di Whatsapp stesso. Quando si risponde ad un messaggio temporaneo, invece, il testo citato, anche se effimero, potrebbe rimanere visibile nella chat anche una volta trascorsi i sette giorni.

WhatsApp consiglia di utilizzare i messaggi temporanei solo con contatti fidati perché è possibile:

inoltrare o fare uno screenshot di un messaggio effimero e salvarlo prima che non sia più visibile

copiare e salvare il contenuto di un messaggio effimero prima che questo non sia più visibile

scattare una foto di un messaggio effimero con una fotocamera o un altro dispositivo prima che non sia più visibile

Foto e video nei messaggi temporanei

Per impostazione predefinita, i file multimediali che si ricevono su WhatsApp sono scaricati automaticamente nelle tue foto. Se sono attivati i messaggi effimeri, di conseguenza, immagini e video inviati nella chat saranno visibili solo temporaneamente, ma saranno salvati sullo smartphone se sono attive le impostazioni di download automatico.