WhatsApp, potremo nascondere a tutti lo stato 'online'

La novità potrebbe essere, nel suo piccolo, rivoluzionaria, perlomeno per quanti si sono trovati a dover giustificare un mancato messaggio di risposta in tempi brevissimi negli ultimi anni. Secondo quanto appreso dal portale specializzato Wabteainfo, infatti, WhatsApp starebbe pensando a una funzione che dia la possibilità agli utenti di nascondere il proprio stato 'online' a tutti.

Secondo quanto si apprende, si tratterebbe solo di una estensione di un'altra opzione del client di messaggistica, ossia quella di far visualizzare solo ad alcuni dei propri contatti data e ora dell'ultimo accesso. Piano con i facili entusiasmi, però: la novità si riferisce infatti a una versione dell'app per iPhone ancora in via di sviluppo e non ancora disponibile nemmeno per i 'beta tester'.

Nascondere stato online su WhatsApp: come funzionerà

Secondo quanto trapelato, l'utente potrà configurare l'app, decidendo quali contatti possano o meno vedere quando siamo online, grazie ad una nuova finestra che dovrebbe essere integrata all'interno del menu 'Impostazioni'. Ad esempio, scegliendo 'I miei contatti' come cerchia a cui consentire di vedere l'ultimo accesso, selezionando nel nuovo box la stessa opzione si renderà invisibile l'attività online a chi non è presente in rubrica.

Per un livello di privacy totale, gli utenti potranno anche 'sticcare' l'opzione 'Nessuno', impedendo a chiunque, contatti e non, di essere informati sull'eventuale presenza online. La condivisione, tuttavia, sarà necessaria per poter vedere lo stato online degli altri utenti, così come accade per la spunta blu al fianco della consegna e lettura dei messaggi.