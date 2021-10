WhatsApp non funzionerà più su alcuni smartphone

Gli smartphone Android più "anziani", usciti almeno 10 anni fa sul mercato, non supporteranno più WhatsApp. La deadline è fissata per il 1° novembre, ma non interesserà di fatto quasi nessun utente, perché si tratta di cellulari obsoleti, fermi alla versione 4.0, o precedente, del sistema operativo mobile di Google.

La decisione della società guidata da Mark Zuckerberg di "tagliare fuori" gli smartphone più vecchi - davvero pochi quelli attivi in Italia - risiede nell'incapacità della piattaforma di garantire a questi dispositivi tutte le funzionalità, che nel corso degli anni sono state implementate e migliorate, anche in termini di sicurezza.

Come controllare la versione Android sullo smartphone

Per verificare la propria versione di Android, è sufficiente:

cliccare sull'icona "Impostazioni" del proprio smartphone (o tablet)

andare nella sezione "Applicazioni"

selezionare "Accessibilità": nella schermata apparirà anche la versione del sistema operativo

Non fatevi ingannare dai numeri: su tutti gli smartphone Android che montano versione 4.0 o inferiore non funzionerà più WhatsApp, per le versioni 4.1, 4.2 e superiori, invece, non ci sarà alcun problema e si potrà continuare a ricevere ed inviare normalmente i messaggi di testo.