Xiaomi 11T anche nella versione Pro: nuovi smartphone con ricarica più veloce della luce

I due nuovi dispositivi del colosso cinese portano in Italia la Cinemagic, per la creazione di contenuti che non hanno nulla da invidiare al cinema

Xiaomi ha presentato tre nuovi smartphone della serie Xiaomi 11: Xiaomi 11T 5G e Xiaomi 11T Pro 5G progettati per stimolare la creatività degli utenti, così come il rinnovato ed elegante Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Il colosso cinese continua a rivoluzionare la fotografia e la videografia degli smartphone offrendo una serie di innovative funzionalità cinematografiche, come Cinemagic, tecnologia cinematografica leader del settore ora disponibile a tutti gli aspiranti creator. Allo stesso tempo, Xiaomi 11 Lite 5G NE, ultra-sottile e leggero come una piuma, è pensato per chi cerca uno smartphone elegante di fascia alta che includa funzionalità innovative per dare sfogo alla creatività.

Xiaomi 11T Pro: super ricarica in 17 minuti

Xiaomi ha raggiunto un altro traguardo con il lancio di Xiaomi 11T Pro, il primo smartphone dell’azienda con la tecnologia proprietaria HyperCharge da 120W, che consente una ricarica ultra-rapida al 100% in soli 17 minuti, riducendo al minimo i tempi di inattività e garantendo un'intera giornata di utilizzo. Questo è possibile grazie a tecnologie innovative come la doppia colonnina di carica, la struttura della batteria a due celle e l'applicazione del grafene sulla batteria agli ioni di litio e la tecnologia Mi-FC.

Xiaomi 11T Pro è equipaggiato con chip Qualcomm Snapdragon 888 e dispone di una potente tripla fotocamera da 108MP di livello professionale, una telemacro 2x e un obiettivo ultra-grandangolare da 120°. In aggiunta, lo smartphone vanta straordinarie capacità di filmografia computazionale con modalità one-click AI Cinema, registrazione 8K e HDR10+, che consentono agli utenti di girare filmati con la stessa tecnologia smart ISO presente nelle fotocamere digitali.

Il display è straordinario: resistente e reattivo. Xiaomi 11T Pro è dotato di display piatto Amoled Fhd+ da 6,67” a 120Hz e vanta 1000 nit di luminosità massima, fino a 480Hz di touch sampling rate ed è protetto dal Corning Gorilla Glass Victus. Xiaomi 11T Pro si arricchisce ulteriormente di audio immersivo Dolby Atmos e di doppi speaker.

Xiaomi 11T: smartphone per liberare la creatività

Xiaomi 11T rende la Cinemagic disponibile a tutti e offre una tripla fotocamera da 108MP, un’ultra-grandangolare da 120° e una telemacro 2x, combinata a una suite di strumenti AI come il Time Freeze, il Magic Zoom e l’Audio Zoom per aumentare la creatività e la produttività degli utenti.

Il display piatto Amoled da 6.67” a 120Hz offre un HDR10+ con grande nitidezza e chiarezza cristallina, oltre 1 miliardo di colori, una varietà di funzioni per proteggere gli occhi e fino a 480Hz di touch sampling rate. Xiaomi 11T monta un chipset MediaTek Dimensity 1200-Ultra ad alta efficienza energetica, una grande batteria da 5000mAh e un caricatore da 67W che arriva al 100% in soli 36 minuti.

Prezzi e disponibilità