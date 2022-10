Xiaomi 12T e 12T Pro: due potenti smartphone con super fotocamere

In occasione dell’evento di lancio globale, tenutosi presso il BMW Welt di Monaco di Baviera, Xiaomi ha presentato molteplici novità tra cui gli smartphone flagship Xiaomi 12T e 12T Pro.

I due smartphone utilizzano il display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con più di 68 miliardi di colori. Schermo dotato anche di AdaptiveSync per la regolazione dinamica del refresh rate e Adaptive Reading per la riduzione della luce blu.

I due smartphone condividono anche la batteria da 5.000mAh, con ricarica super rapida HyperCharge da 120W che consente di passare da 0 a 100% in soli 19 minuti.

Xiaomi 12T Pro si distingue dal fratello minore per il processore più potente (Snapdragon 8 Gen 1) e per la fotocamera principale da ben 200 MP (108 MP sul modello base). Sensore Samsung Isocell HP1, che consente ottime foto dall’elevatissimo dettaglio, dotato anche di zoom 2X digitale, senza perdita di qualità. Peccato per i sensori secondari da soli 8 MP (grandangolare) e 2 MP (macro). Citiamo, inoltre, la funzione Xiaomi ProCut che consente di ritagliare e modificare una foto a 200 MP in cinque diverse sezioni, senza compromettere la nitidezza. Xiaomi ProCut può rapidamente identificare i diversi tipi di soggetto che appaiono nella foto e poi eseguire la ricomposizione e il ritaglio. L’utente avrà la possibilità di scegliere fino a cinque rapporti di foto (4:3, 16:9, ecc) che rispondono al meglio alle sue esigenze. Proseguiamo con la modalità Ultra burst che scatta fino a 30 foto al secondo e la modalità ProFocus per catturare e registrare movimenti complessi sempre a fuoco.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le schede tecniche complete dei nuovi Xiaomi 12T e 12T Pro.

Xiaomi 12T

- Schermo: 6,67'' CrystalRes AMOLED, 1.220 x 2.712 pixel, 446ppi, 20:9, AdaptiveSync (30/60/90/120 Hz), 480 Hz touch sampling rate, luminosità 500 nit (900 nit di picco), contrasto 5.000.000:1, HDR10+, 68 miliardi di colori a 12-bit, Gorilla Glass 5

- Processore: MediaTek Dimensity 8100 Ultra (4x A78 a 2,85GHz + 4x A55 a 2GHz) con GPU Mali-G610 MC6

- RAM: 8 GB LPDDR5

- Archiviazione: 128 / 256 GB UFS 3.1

- Fotocamere posteriori: principale da 108 megapixel Samsung ISOCELL HM6, grandangolo da 8 megapixel (FOV 120°), macro da 2 megapixel

- Fotocamera anteriore: 20 megapixel

- Connettività: dual SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS

- Batteria: 5.000 mAh con ricarica a 120 Watt (caricabatterie incluso)

- Dimensioni: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm

- Peso: 202 grammi

- Sistema operativo: Android 12 con MIUI 13

Xiaomi 12T Pro

- Schermo: 6,67'' CrystalRes AMOLED, 1.220 x 2.712 pixel, 446ppi, 20:9, AdaptiveSync (30/60/90/120 Hz), 480 Hz touch sampling rate, luminosità 500 nit (900 nit di picco), contrasto 5.000.000:1, HDR10+, Dolby Vision, 68 miliardi di colori a 12-bit, Gorilla Glass 5

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

- RAM: 8 / 12 GB LPDDR5

- Archiviazione: 128 / 256 GB UFS 3.1

- Fotocamere posteriori: principale da 200 megapixel Samsung ISOCELL HP1, grandangolo da 8 megapixel (FOV 120°), macro da 2 megapixel

- Fotocamera anteriore: 20 megapixel

- Connettività: dual SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC GPS

- Batteria: 5.000 mAh con ricarica a 120 Watt (caricabatterie incluso)

- Dimensioni: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm

- Peso: 205 grammi

- Sistema operativo: Android 12 con MIUI 13

Prezzi e disponibilità

La serie Xiaomi 12T sarà in pre-ordine in Italia da oggi, 5 ottobre 2022, nei colori Cosmic Black, Clear Blue e Lunar Silver, ai seguenti prezzi.

Xiaomi 12T: 599,9 euro per la versione 8/128 GB e 649,9 euro per il modello 8/256 GB. Xiaomi 12T Pro: 849,9 euro per la variante da 8/256 GB e 899,9 euro per il modello da 12/256 GB.

Scopri di più su Amazon

Offerte lancio

Xiaomi 12T da 8GB+256GB sarà in vendita a 649,9 euro in bundle con un prodotto a scelta tra Mi Smart Air Fryer 3.5L, Redmi Buds 4 Pro, Xiaomi Smart Pet Food Feeder, mentre Xiaomi 12T Pro nella configurazione da 8GB+256GB a 849,9 euro in bundle con Redmi Pad. Su Amazon invece Xiaomi 12T Pro nella configurazione da 12GB+256GB sarà acquistabile in bundle con Redmi Pad.

Per la prima settimana Xiaomi 12T da 8GB+128GB su mi.com e presso Xiaomi Store Italia sarà acquistabile al prezzo early bird di 499,9 euro, mentre Xiaomi 12T Pro da 12GB+256GB a 749,9 euro.