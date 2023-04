Xiaomi 13 Ultra: super smartphone per gli appassionati di fotografia

Xiaomi, durante l’evento tenutosi oggi a Beijing, ha presentato il nuovo Xiaomi 13 Ultra sviluppato in collaborazione con Leica. Un modello di fascia altissima equipaggiato con un avanzato comparto fotografico.

Xiaomi 13 Ultra è dotato di un sistema quadruplo di fotocamere con due sensori da 50 MP e lenti ottiche Leica che coprono lunghezze focali che vanno da 12 mm (ultra-grandangolo), 23 mm (grandangolo), 75 mm (teleobiettivo), fino al nuovo 120 mm (super-teleobiettivo 5X), oltre a lunghezze extra di 46 mm e 240 mm grazie all'In-Sensor-Zoom. Con un sensore principale Sony IMX989 da 1 pollice e un diaframma variabile su due stop che passa da ƒ/1.9 a ƒ/4.0, la fotocamera principale promette ottime prestazioni ed un'elevata versatilità.

Inoltre tre delle fotocamere di Xiaomi 13 Ultra hanno un'apertura maggiore di ƒ/2.0, che consente di ottenere più luce e tempi di scatto più brevi.

Xiaomi ha introdotto anche due novità a livello software: la prima è la Street Photo a 35 mm e la seconda è la modalità Fast Shot in grado di scattare una foto in soli 0,8 secondi partendo dal telefono in stand-by.

Xiaomi 13 Ultra consente di generare due tipi di file RAW non compressi: un RAW puro da un singolo scatto e un Ultra RAW a 14 bit che combina informazioni da diversi scatti, offrendo una gamma dinamica più estesa.

Per quanto riguarda il display, Xiaomi 13 Ultra è dotato di uno schermo WQHD+ da 6,73" con un'eccellente precisione dei colori ed un’elevata luminosità di picco fino a 2.600 nit.

Ricordiamo anche il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, con l’innovativo raffreddamento LiquidCool sviluppato da Xiaomi, tre volte più efficace rispetto ad un sistema tradizionale a camera di vapore.

Non dimentichiamo il raffinato design. Xiaomi 13 Ultra rende omaggio al look classico delle fotocamere M di Leica con il suo modulo fotocamera circolare, la struttura unibody in metallo e la finitura in pelle con rivestimento posteriore antibatterico.

Caratteristiche tecniche

- Schermo: 6,73'' AMOLED WQHD+ (1.440 x 3.200 pixel, 20:9, 522 ppi), 1-120Hz adaptive sync, touch sampling rate fino a 240Hz, luminosità 1.300 nits (2.600 nit di picco), copertura P3 (68 miliardi di colori), Pro HDR, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, Gorilla Glass Victus

- Processore: Snapdragon 8 Gen 2

- RAM: 12 / 16 GB LPDDR5X

- Memoria: 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0

- Fotocamere posteriori:

Principale da 50 megapixel, 23 mm, f/1.9-4.0 apertura variabile, sensore IMX989 da 1 pollice, 1,6μm pixel size (3,2μm 4-in-1 Super Pixel), HyperOIS, lenti asferiche 8P

Grandangolo: 50 megapixel, 12mm, IMX858, f/1.8, FOV 122°, AF, macro da 5 cm

Zoom 3x: 50 megapixel, 75mm, IMX858, f/1.8, OIS

Zoom 5x: 50 megapixel, 120mm, IMX858, f/3.0, OIS

- Fotocamera anteriore: 32 megapixel, 0,7μm (1,4μm 4-in-1 Super Pixel), f/2.0

- Connettività: USB 3.2 Gen 1 con uscita video DisplayPort fino a 4K@60Hz

- Certificazione: IP68

- Dimensioni: 163,18 x 74,64 x 9,06 mm

- Peso: 227 grammi

- Batteria: 5.000 mAh con ricarica rapida a 90 Watt cablata e a 50 Watt wireless, reverse wireless charging

- Sistema operativo: Android 13 con MIUI 14

Prezzo e disponibilità

Xiaomi 13 Ultra sarà disponibile in Cina ad aprile e nei prossimi mesi sarà lanciato in vari mercati internazionali. Prezzi, data di inizio delle vendite e canali di distribuzione in Italia saranno comunicati contestualmente all’arrivo del prodotto sul mercato.