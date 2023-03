Xiaomi 13 Series: due nuovi smartphone di fascia alta con super fotocamere

Xiaomi ha presentato i nuovi smartphone di fascia alta Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, dotati di un avanzato comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica, un potentissimo processore e complete funzionalità software.

Comparto fotografico co-ingegnerizzato con Leica

Ogni aspetto del comparto fotografico di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, dall'hardware alla qualità dell'immagine, fino al design dell?interfaccia, è stato creato in collaborazione con Leica per offrire un'esperienza fotografica di livello professionale.

Il sistema di fotocamere Leica Vario-Summicron di Xiaomi 13 Pro copre lunghezze focali da 14 mm a 75 mm ed è composto da una fotocamera principale grandangolare da 23mm con un sensore IMX989 da 1 pollice (il più grande mai incorporato in uno smartphone), un teleobiettivo da 75mm e una fotocamera ultragrandangolare da 14mm.

Inoltre, il nuovo teleobiettivo da 75mm dello smartphone utilizza un design a lente flottante per ottenere una gamma focale da 10 cm all'infinito, perfetta per inquadrare ritratti mozzafiato e splendidi primi piani.

Xiaomi 13 ha, invece, un comparto fotografico leggermente inferiore, con zoom ottico da 0,6x a 3,2x e teleobiettivo da 75mm.

Grazie allo Xiaomi Imaging Engine, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 offrono anche un potente software per l'elaborazione delle foto. I dispositivi sono anche in grado di mettere a fuoco automaticamente determinati soggetti in movimento con Xiaomi ProFocus. Non dimentichiamo i due stili fotografici Leica Authentic Look e Leica Vibrant Look e l?interfaccia utente di facile utilizzo.

Entrambi i dispositivi consentono agli utenti di creare ottimi video in Dolby Vision, con colori vividi, anche 4K, di notte e con stabilizzazione ottica.

Snapdragon 8 Gen 2 e Xiaomi Surge

Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro sono entrambi alimentati dallo Snapdragon 8 Gen 2, il più potente processore per dispositivi Android. I dispositivi offrono anche una completa connettività, con il supporto del più recente standard Wi-Fi 7.

I due smartphone sono anche dotati della tecnologia ?Xiaomi Surge?, un chip dedicato alla ricarica, sviluppato da Xiaomi, che consente una maggiore longevità alla batteria. Dotato di un accumulatore da 4.500mAh, Xiaomi 13 supporta la ricarica turbo via cavo da 67W e la ricarica turbo wireless da 50W. Xiaomi 13 Pro utilizza una batteria da 4.820mAh con HyperCharge da 120W, in grado di ricaricare al 100% in soli 19 minuti.

Design minimalista

Xiaomi 13 Pro è caratterizzato da un corpo in ceramica, bianco o nero, e ampio display AMOLED WQHD+ da 6,73", a 120Hz, dall?elevata luminosità fino a 1.900 nits.

Disponibile nelle colorazioni Black, White e Flora Green, Xiaomi 13 ha un design più compatto, con un rapporto schermo/corpo pari al 93,3%, cornici ultrasottili e un display AMOLED Full HD+ da 6,36".

Xiaomi 13 Lite

Citiamo, infine, anche lo Xiaomi 13 Lite. Nuovo smartphone di fascia media con processore Snapdragon 7 gen 1, schermo AMOLED da 6,55? e camera principale da 50 MP.

Schede tecniche

Xiaomi 13 Pro

- Display: LTPO AMOLED da 6,73? WQHD+ (1440 x 3200 pixel, in 20:9), fino a 120 Hz,

luminosità di picco 1900 nits, spazio di colore DCI-P3, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG, vetro Corning Gorilla Glass Victus e lettore impronte sotto al display

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

- Ram: 12 GB (LPDDR5x)

- Memoria: 256 o 512 GB (UFS 4.0), non espandibile

- Fotocamere posteriori: principale (Sony IMX989) da 50 MP (f/1.9) con Dual Pixel PDAF, AF Laser, Hyper OIS e lenti Leica Sunmicron + sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.2) con angolo di visione a 115°+ sensore tele da 50 MP (f/2.0) con OIS e lenti Leica Sunmicron da 75 mm, zoom ottico 3,2x

- Fotocamera anteriore: 32 MP (f/2.5)

- Audio: stereo, Hi-Res, Dolby Atmos

- Connettività: Dual SIM, 5G, Wi-Fi 7 (802.11 ax/be), Bluetooth 5.3, NFC, IR, GPS (dual-band, L1+L5), USB Type-C

- Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

- Batteria: da 4.820 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 120 W, wireless a 50 W e wireless inversa a 10 W

- Materiali: vetro (anteriore), alluminio (frame laterale), ceramica (posteriore)

- Sistema operativo: interfaccia MIUI 14 basata su Android 13

- Dimensioni: 162,9 x 74,6 x 8,38 mm

- Peso: 229 grammi

Xiaomi 13

- Display: AMOLED da 6,36? Full HD+ (1080 x 2400 pixel, 20:9), fino a 120 Hz, luminosità 1900 nits, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG, Corning Gorilla Glass Victus

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

- RAM: 8 GB (LPDDR5x)

- Memoria: 128 GB (UFS 3.1) o 256 GB (UFS 4.0), non espandibile

- Fotocamere posteriori: principale (Sony IMX800) da 50 MP (f/1.8) con PDAF, OIS e lenti Leica Sunmicron da 23 mm + ultra-grandangolo da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 120° + tele da 10 MP (f/2.0) con OIS e lenti Leica Sunmicron da 75 mm, zoom ottico 3,2x

- Fotocamera anteriore: sensore da 32 MP (f/2.0)

- Audio: stereo, Hi-Res, Dolby Atmos

- Connettività: Dual SIM, 5G, Wi-Fi 7 (802.11 ax/be), Bluetooth 5.3, NFC, IR, GPS (dual-band, L1+L5), USB Type-C

- Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

- Batteria: da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W, wireless a 50 W e wireless inversa a 10 W

- Materiali: vetro (anteriore e posteriore), alluminio (frame laterale)

- Sistema operativo: interfaccia MIUI 14 basata su Android 13

- Dimensioni: 152,8 x 71,5 x 7,98 mm

- Peso: 189 grammi

Prezzi, offerte e disponibilità

Xiaomi 13 Pro è proposto ad un prezzo di listino a partire da 1.399,90 euro (versione 12GB+256GB).

Scopri di più su Amazon in offerta a 1.299 euro

Xiaomi 13 è disponibile in 2 varianti di memoria:

- versione 8GB+256GB a 1.099,90 euro. Sarà possibile usufruire dello sconto di 100 euro, fino al 12 marzo, su Amazon e mi.com e presso Xiaomi Store Italia.

- versione 12GB+256GB a 1.199,90 euro. Sarà possibile usufruire dello sconto di 120 euro fino al 12 marzo su Amazon e mi.com e presso Xiaomi Store Italia.

Gli utenti di Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 riceveranno una riparazione fuori garanzia senza costi di manodopera entro i primi 12 mesi dall'acquisto.

Scopri di più su Amazon in offerta a 999 euro

Xiaomi 13 Lite è ordinabile in tre colorazioni, Blue, Pink e Black, nella versione 8GB+128GB, a 499,90 euro

Scopri di più su Amazon