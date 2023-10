Xiaomi 13T e 13T Pro: due potenti smartphone con super fotocamere Leica

Xiaomi 13T e 13T Pro sono i nuovi smartphone di fascia alta dell’azienda cinese. Cellulari dal raffinato design, dalle elevate prestazioni e con un avanzato comparto fotografico.

Fotocamere

Sia Xiaomi 13T Pro che Xiaomi 13T presentano una configurazione a tripla fotocamera con obiettivi Summicron co-ingegnerizzati con Leica, tra cui una fotocamera grandangolare da 50MP con 24mm di lunghezza focale e un teleobiettivo da 50MP con 50mm di lunghezza focale. Inoltre è presente una fotocamera ultragrandangolare da 12MP con 15mm di lunghezza focale, ideale per scattare foto panoramiche. Xiaomi 13T Series offre due stili fotografici originali Leica: Leica Authentic e Leica Vibrant, che consentono di scattare immagini di grande impatto attraverso la riproduzione naturale dei colori ed il forte contrasto.

Inoltre Xiaomi 13T Pro offre la possibilità di riprendere video in 8K, mentre le fotocamere posteriori di Xiaomi 13T supportano la registrazione video 4K a tutte le lunghezze focali.

Display

Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T ospitano uno schermo CrystalRes da 6,67" che supporta una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e una risoluzione di 1,5K (2712 x 1220). La serie Xiaomi 13T utilizza un display ad alta luminosità a 1.200 nit, con un picco di luminosità fino a 2.600 nit. Inoltre offre una copertura DCI-P3 al 100% con supporto per 68 miliardi di colori, garantendo la compatibilità HDR10+.

Processori e ricarica rapida

Xiaomi 13T Pro è alimentato da un chipset MediaTek Dimensity 9200+ con una CPU Octa-core, fino a 3,35GHz. Xiaomi 13T è dotato di un processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra.

Entrambi i dispositivi dispongono dell'opzione di ricarica rapida: Xiaomi 13T Pro raggiunge il 36% e Xiaomi 13T il 21% di carica in soli 5 minuti. Inoltre Xiaomi 13T Pro supporta anche la Xiaomi 120W HyperCharge, che consente una carica del 100% in soli 19 minuti. Entrambi utilizzano una batteria da 5.000 mAh.

Design

Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T sono disponibili in tre varianti di colore: Alpine Blue, Meadow Green e Black. La scocca posteriore del modello Alpine Blue è in pelle vegana Xiaomi BioComfort. I modelli Meadow Green e Black, invece, hanno un pannello posteriore in vetro lucido. Entrambi gli smartphone sono resistenti all'acqua e alla polvere, con certificazione IP68.

Scheda tecnica

Di seguito le caratteristiche complete di Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T:

- Display: CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici, risoluzione 1,5K 446 ppi, fino a 144 Hz, 2.600 nit di luminosità massima

- Processore: 13T utilizza il MediaTek Dimensity 8200 Ultra; 13T Pro monta il MediaTek Dimensity 9200+

- Memorie 13T: 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione; memorie 13T Pro: 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione

- Fotocamere posteriori: principale 50 MP f/1.9, sensore Sony IMX707, 24 mm equivalenti, con stabilizzazione ottica; ultra wide 12 MP f/2.2, sensore Omnivision OV13B, 15 mm equivalenti, zoom 0,6x; tele 50 MP f/1.9, sensore Omnivision OV50D, 50 mm equivalenti, zoom ottico 2,1x

- Fotocamera frontale: 20 MP f/2.2, sensore Sony IMX596

- Connettività: dual SIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC, GPS

- Batteria: 5.000 mAh

- Ricarica rapida: 67 W su 13T e 120W su 13T Pro

- Dimensioni e peso: 162,2 x 75,7 x 8,5 mm, 197/206 grammi

- Sistema operativo: interfaccia MIUI 14 su Android 13

Prezzi e disponibilità

Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T sono già disponibili all’acquisto. Xiaomi 13T Pro è acquistabile in tre configurazioni:

- 16GB+1T a 999,90€

- 12GB+512GB a 899,90€

- 12GB+256GB a 799,90€

Xiaomi 13T, nella configurazione 8GB+256GB, è disponibile a 699,90€.

Scopri di più su Amazon:

- Xiaomi 13T con tablet Redmi Pad SE in omaggio

- Xiaomi 13T Pro con tablet Redmi Pad SE in omaggio