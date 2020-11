Più smartphone o fotocamera? Xiaomi presenta il sensore telescopico retrattile

Il prototipo è stato introdotto alla conferenza degli sviluppatori Xiaomi in corso in questi giorni. Dovrebbe garantire il 300% di luce in più e scatti notturni di alta qualità

È solo un prototipo, ma è stato presentato nel corso della prima giornata della Mi Developers Conference: Xiaomi in futuro potrebbe lanciare sul mercato uno smartphone con fotocamera dotata di obiettivo retrattile. Si tratterebbe una novità assoluta, per un'azienda che sta investendo molti sforzi per raggiungere la qualità, in fatto di comparto fotografico, di Huawei (che grazie alla collaborazione con Leica lunga ormai diversi anni, riesce a proporsi come leader indiscusso del settore).

Sensore telescopico retrattile per Xiaomi

Il nuovo sensore telescopico retrattile di Xiaomi dovrebbe essere in grado di garantire un incremento di circa il 300% della luce in ingresso, con un conseguente netto miglioramento nella qualità degli scatti. La conferma è arrivata da Zeng Xuezhong, vicepresidente del colosso con gli occhi a mandorla, che ha specificato che per sviluppare il nuovo obiettivo la fonte di ispirazione siano state le fotocamere tradizionali. E a guardare il prototipo postato su YouTube da SparrowsNews, sembra proprio di trovarsi davanti ad una macchinetta fotografica compatta di inizio anni 2000. Il nuovo sensore dovrebbe garantire:

qualità di foto nettamente superiore al passato

aumento del 300% di luce ricevuta

scatti notturni di ottima qualità

Come detto, si tratta solo di un prototipo, e non è prevista una data di lancio né tanto meno è trapelato lo smartphone che dovrebbe fregiarsi, per primo, della nuova tecnologia e della possibilità, quindi, di effettuare scatti fotografici super.