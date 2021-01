L'indiscrezione: Xiaomi Mi 10 torna nel 2021 con un processore potenziato

Il colosso cinese, dopo il lancio di Mi 11, primo smartphone a montare il nuovo Snapdragon 888, starebbe pensando ad un ritorno in grande stile per il "gioiello di casa" del 2020

Xiaomi Mi 11 è il nuovo smartphone top di gamma del colosso cinese, presentato solo qualche settimana fa e già campione di vendite (in Cina si va verso i 7 zeri). Ma l'azienda non guarda solo al futuro: stando a delle indiscrezioni uscite negli ultimi giorni sui social, infatti, potrebbe riesumare il vecchio top di gamma, Xiaomi Mi 10, fornendolo di un processore più potente.

Xiaomi Mi 10 torna potenziato nel 2021

Come noto, Xiaomi Mi 11 è il primo smartphone al mondo a montare il Qualcomm Snapdragon 888, per molti il più potente e performante al mondo. Il vecchio/nuovo Mi 10, invece, potrebbe essere il primo smartphone a montare un nuovo processore Qualcomm, lo Snapdragon 870, basato su un processo produttivo a 7 nanometri. Con l'innovazione sul fronte hardware, Mi 10 potrebbe tornare a dire la propria, in un mercato sempre più colonizzato dai grandi colossi orientali, e con la sola Apple in grado di tenere il passo.

Per il resto, Mi 10 potrebbe mantenere le medesime specifiche che lo hanno reso uno degli smartphone più desiderati per la capacità di combinare caratteristiche top e prezzo competitivo. Come noto si tratta di un cellulare dalla potenza elevatissima con memorie Ram di tipo LPDDR5 e storage UFS 3.0. Compatibilie con le reti 5G, ha un ampio display Amoled da 6,67" con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), bordi curvi e camera anteriore integrata in un foro dedicato.

Molto interessante il comparto fotografico formato da quattro fotocamere con sensore principale da 108 megapixel e il comparto audio con due speaker stereo di elevata qualità. La versione Pro si differenzia dal modello standard per lo schermo con migliore fedeltà cromatica e luminosità massima più elevata.

Xiaomi Mi 10

Display da 6,67"

Memoria: 8 GB di Ram

Fotocamera posteriore quadrupla con sensore principale da 108 megapixel

Fotocamera anteriore da 20 megapixel

Batteria da 4780 mAh con ricarica rapida a 30W

Xiaomi Mi 10 Pro