Xiaomi Mi 11 Lite è lo smartphone leggerissimo con prestazioni super: disponibile anche in 5G

È stato presentato oggi, dopo una lunga attesa. Arriva anche in Italia Xiaomi Mi 11 Lite, fratello minore di Mi 11 e Mi 11 Ultra, disponibile anche nella versione 5G. I nuovi dispositivi "leggeri" racchiudono i vantaggi di un flagship all'interno di un design sottile ed elegante, perfetto per i giovani e per chi ama distinguersi con i colori.

Mi 11 Lite 5G: leggero e potente

Mi 11 Lite e 11 Lite 5G si caratterizzano per un ampio display Flat Amoled da 6,55", con supporto TrueColor a 10 bit, in grado di riprodurre fino a 1,07 miliardi di colori. La qualità dell'immagine è straordinaria, ed entrambi i dispositivi hanno un refresh rate a 90Hz e touch sampling a 240Hz.e

Buone notizie anche sul fronte del comparto fotografico. Xiaomi Mi 11 Lite 5G, infatti, dispone di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 megapixel e un sensore da 1/1.97". Il nuovo smartphone leggerissimo del colosso cinese offre un’esperienza pratica e user-friendly che permette di scattare foto e video di livello professionale a chiunque e con il minimo sforzo. Completano il quadro una fotocamera ultra-wide angle da 8 megapixel e una telemacro da 5.

Passi avanti di Xiaomi sul comparto fotografico

Sia la fotocamera grandangolare che la fotocamera frontale da 16 o 20 megapixel (rispettivamente per la versione base e quella 5G) sono state ottimizzate per lavorare bene in modalità notturna anche in condizioni di scarsa luminosità. Le fotocamere sono ulteriormente potenziate da una selezione di nuove modalità video e filtri che consentono a chiunque di realizzare facilmente filmati di livello cinematografico.

Mi 11 Lite è davvero leggero e versatile, ha uno spessore di soli 6,81 millimetri, sensore di impronte leggermente curvo posto lateralmente e un peso di soli 157 grammi (che diventano 159 nella versione 5G). Anche la cornice nella parte superiore e laterale è ultra-sottile e pari a 1,88 millimetri. Protetti rispettivamente da Corning Gorilla Glass 6 e Corning Gorilla Glass 5, Mi 11 Lite 5G e Mi 11 Lite sono costruiti per resistere a graffi e cadute accidentali.

Si tratta di uno smartphone dalle caratteristiche top anche sul fronte del processore. Mi 11 Lite 5G monta infatti il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 780G, SoC con processo a 5 nanometri e tecnologia LiquidCool in grado di offrire maggiore potenza, velocità e affidabilità. Mi 11 Lite sfoggia invece un Qualcomm Snapdragon 732G con processo a 8 nanometri e tecnologia LiquidCool, in grado anche questo di assicurare prestazioni di livello con un uso intenso, come nel caso di lunghe sessioni di gioco.

Prezzo di Mi 11 Lite 5G

Per finire, entrambi gli smartphone sono equipaggiati con una batteria da 4250 mAh a 33W di ricarica rapida e caricatore da 33W incluso in confezione. I due dispositivi garantiscono una lunga durata: fino a 2 giorni con un utilizzo normale, 1 giorno interno sotto stress. I prezzi italiani non sono stati ancora ufficializzati, ma i due dispositivi dovrebbero essere presentati nelle seguenti versioni: