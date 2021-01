Come sarà Xiaomi Mi 11 Pro, il super top di gamma con fotocamera posteriore da urlo

Il noto leaker Ben Geskin, addentro al mondo Xiaomi, ha proposto nei giorni scorsi un concept di Mi 11 Pro sulla base delle indiscrezioni uscite negli scorsi mesi a riguardo del nuovo top di gamma del colosso cinese, che andrà a sostituire la fortunata famiglia Mi 10.

Come vi abbiamo annunciato nei giorni scorsi, manca poco all'arrivo in Italia di Xiaomi Mi 11, ma ad oggi non ci sono ancora indicazioni ufficiali sulla data di uscita. La stessa azienda aveva annunciato a inizio 2021 che mancava poco, con un "Coming Soon" postato a caratteri cubitali sui propri profili social, ma nulla più. Il modello più avanzato della famiglia, la versione Pro, non è ancora stato presentato, e tante sono le indiscrezioni che sono circolate negli ultimi tempi nei social.

Cosa sappiamo sul nuovo Xiaomi Mi 11 Pro

La certezza, non potrebbe essere diversamente, che la famiglia Mi 11 - versione Pro compresa - sarà la prima a integrare il processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 888, con chip 5G e quindi in grado di supportare le reti di ultima generazione. E sul fronte hardware il nuovo Mi 11 monta anche memoria RAM da 8 GB di tipo LPDDR5-3200 e capacità di archiviazione interna a partire da 128 GB. Le novità più interessanti sembrerebbero riguardare però il comparto fotografico: come si vede nel concept, infatti, si tratterebbe di una fotocamera quadrupla sviluppata in orizzontale (e non in verticale, secondo la tendenza degli ultimi anni) con un sensore Sony IMX782 da 50 megapixel: non è ufficiale, un'informazione da prendere con le pinze. La stessa fonte avrebbe rivelato che lo stesso sensore potrebbe anche essere montato nella nuova serie Huawei P50.

Here's what the Xiaomi #Mi11Pro might look like 🔥



(concept based on leaks) pic.twitter.com/c2chszk7fc — Ben Geskin 📸📱👨‍💻 (@BenGeskin) January 8, 2021

Il nuovo Mi 11 Pro potrebbe essere caratterizzato da un ampio display da 6,81" Quad HD+, protetto da Gorilla Glass Victus e dotato di refresh rate a 120 Hz. Rispetto a Mi 11, il super top di gamma potrebbe disporre di una memoria RAM da 16 GB e una capacità di archiviazione interna da 512 GB. La batteria dovrebbe essere del tutto simile, invece, con capacità da 4600 mAh e ricarica wireless rapida da 50W.

Mi 11 Pro: prezzo e quando esce

Difficile dire quando il nuovo Mi 11 Pro possa uscire sul mercato, considerando che il modello entry level non è ancora stato ufficializzato. Di certo, dovrebbe essere disponibile sul mercato europeo nella prima metà del 2021. Per quanto riguarda il prezzo, invece, è verosimile un prezzo di partenza attorno ai 650 euro, con tagli fino ai 1000 euro.

