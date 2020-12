Ora è ufficiale: ecco quando sarà presentato il nuovissimo Xiaomi Mi 11

L'attesa per gli amanti degli smartphone del colosso cinese sta per terminare. Xiaomi Mi 11, il nuovo top di gamma di Xiaomi, sarà presentato il prossimo 28 dicembre. Pochi giorni e saranno svelate a tutto il mondo delle caratteristiche tecniche che si preannunciano di assoluto livello. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda con un posto su Weibo, social network più utilizzato in Cina.

Presentazione ufficiale del nuovo top di gamma Xiaomi

Le indiscrezioni, nel corso degli ultimi mesi, sono circolate in maniera febbrile. Lo smartphone che andrà a sostituire la famiglia Xiaomi Mi 10:

sarà il primo a poter contare sul nuovissimo chip Snapdragon 888 , che promette delle prestazioni di livello superiore

, che promette delle prestazioni di livello superiore dovrebbe avere un display ampio, ma non troppo, da 6"

disporrà una ricarica rapida a 120W

Oltre alla data di presentazione, ormai ufficiale, l'unica vera certezza, ad oggi, è che il nuovo Xiaomi Mi 11 monterà il super chip mobile Snapdragon prodotto da Qualcomm. Nelle ultime settimane, tuttavia, su Weibo sono trapelate online le caratteristiche tecniche dei nuovi dispositivi top di gamma del colosso con gli occhi a mandorla: Mi 11 e Mi 11 Pro, che dovrebbero uscire ufficialmente sul mercato a partire da gennaio.

Xiaomi Mi 11: le caratteristiche (presunte)

Il modello base del nuovo Mi 11 potrebbe avere un display da 6", con risoluzione Full HD e refresh rate a 120 Hz. Il comparto fotografico dovrebbe essere da urlo, con una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 megapixel e zoom 30x. La fotocamera anteriore, invece, sarà singola, da 20 megapixel.

La batteria dovrebbe essere almeno da 4780 mAh, con una ricarica rapida a 50W con cavo e a 30W sfruttando il wireless. Come detto, Mi 11 avrà di serie il nuovo processore Snapdragon 888, con 8 GB di Ram e una capacità di archiviazione interna da 128 GB. Il prezzo potrebbe aggirarsi sui 500 euro.

Come sarà Mi 11 Pro

Anche la versione più avanzata del nuovo smartphone di punta Xiaomi, Mi 11 Pro, avrà un display con refresh rate a 120 Hz, di dimensioni maggiori di 6". La batteria avrà una capacità minore della versione base, attorno ai 4500 mAh, questo fa capire che l'azienda cinese potrebbe introdurre una nuova tecnologia, in grado di garantire comunque una durata maggiore. La ricarica sarà a 120W cablata e si spingerà a 80W con wireless.

Quanto al comparto fotografico posteriore, anche qui ci troviamo di fronte ad una tripla fotocamera, con sensore principale da 48 megapixel, secondario da 20 e uno ulteriore da 12 megapixel con zoom ottico 2x. E il prezzo? Potrebbe sfiorare i 700 euro.