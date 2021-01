Xiaomi Mi 11 anche in Italia: manca poco

L'azienda ha annunciato che a breve il suo nuovo top di gamma sarà disponibile in tutto il mondo, Italia compresa. Non ci sono, tuttavia, date ufficiali

"Coming soon". Della serie: arrivo presto, ma non so ancora quando. L'unica certezza riguardo al nuovo Xiaomi Mi 11 è che i fan del colosso cinese non vedono l'ora di avere tra le mani il nuovo top di gamma con gli occhi a mandorla. L'attesa è molta, e c'è anche chi scommette che l'azienda possa accelerare i tempi per rifornire anche i magazzini europei del suo nuovo "gioiello". Per ora la fonte ufficiale si limita a solleticare i futuri utenti, senza dare delle notizie certe in merito.

Mi 11 in Italia: quando

Mi 11 ha colpito nel segno, le recensioni sono infatti lusinghiere, e pongono il dispositivo mobile tra i migliori attualmente in circolazione, per prestazioni generali e anche quanto a comparto fotografico. Non poteva essere diversamente. Xiaomi Mi 11 è infatti caratterizzato da un display Amoled da 6,81 pollici, leggermente curvo ai lati, presenta frequenza di aggiornamento a 120 Hz. A proteggere lo schermo Gorilla Glass Victus.

Sul fronte hardware, il nuovo Mi 11 monta memoria RAM da 8 GB di tipo LPDDR5-3200 e capacità di archiviazione interna da 128 GB. Notizie positive, come detto, anche sul fronte del comparto fotografico, con sensore principale da 108 megapixel e fotocamera secondaria con lente ultragrandangolare da 123°.

Il nuovo top di gamma Xiaomi si presenta con una batteria capiente ma non troppo, specie se paragonata agli standard degli ultimi anni, da 4600 mAh. Ottima la ricarica rapida da 55W (con cavo) e 50W (wireless). Non ci sono ancora indicazioni sul prezzo: in Cina la variante base costa 3999 yuan, al cambio attuale attorno ai 500 euro. Ora come ora, ciò che interessa di più gli utenti italiani e europei è la data di uscita nel Vecchio continente: certezze non ce ne sono, ma si vocifera che febbraio potrebbe essere il mese buono.

Xiaomi Mi 11: la scheda tecnica