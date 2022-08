Xiaomi POCO C40: smartphone low cost con super batteria

POCO, brand della famiglia Xiaomi, annuncia ufficialmente l’arrivo in Italia di POCO C40. Questo smartphone offre una batteria con capacità da ben 6.000mAh che garantisce più di due giorni di autonomia con una singola carica e supporta anche la ricarica rapida a 18W.

Cellulare che vanta anche un ampio display LCD da 6,71 pollici, il più grande mai visto su uno smartphone POCO. Lo schermo ha una luminosità che raggiunge i 400 nits, completata dalla funzione Reading Mode che consente di impostare il display su una temperatura colore calda, più comoda per la vista ed in grado di ridurre l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di lettura.

Il dispositivo è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con una camera principale da 13MP ed un sensore di profondità da 2MP. All’anteriore troviamo, invece, una fotocamera da 5MP.

Di seguito la scheda tecnica del nuovo POCO C40:

- Display: LCD da 6,71", risoluzione HD+ (1.650 x 720 pixel), con modalità Sunlight e Lettura

- Processore: JR510 Octa-Core (4 x 2,0 GHz + 4 x 1,5 GHz)

- GPU: Arm Mali G57

- RAM: 3 / 4 GB

- Memoria: 32 / 64GB espandibile fino a 1TB tramite microSD

- Fotocamere posteriori: principale da 13MP, f/2.2; sensore di profondità da 2MP, f/2.4

- Fotocamera anteriore: 5MP, f/2.2

- Sicurezza: sensore d'impronte laterale

- Audio: jack da 3,5mm, Radio FM

- Connettività: Dual 4G VoLTE (nano + nano + microSD), Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C

- Batteria: 6.000mAh con ricarica rapida fino a 18W (caricatore da 10 W incluso)

- Dimensioni e peso: 169,59 x 76,56 x 9,18 mm, per 204g

- Sistema operativo: Android 11 con interfaccia MIUI 13

Disponibilità e prezzo

POCO C40 è già disponibile in Italia in tre colorazioni POCO Yellow, Power Black e Coral Green. La versione da 4+64GB è acquistabile in promozione a 169,90 euro, fino all’8 agosto, sul sito ufficiale po.co