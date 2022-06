Xiaomi POCO F4 e X4 GT: smartphone con ricarica super rapida a partire da 299 euro

POCO, brand di Xiaomi, ha presentato i nuovi POCO F4 e POCO X4 GT; due smartphone dalle interessanti caratteristiche, acquistabili in offerta lancio a partire da 299 euro.

POCO F4

Iniziamo dal POCO F4 spinto dal potente processore Qualcomm Snapdragon 870, con frequenza massima di 3,2 GHz e raffreddato da un avanzato sistema con camera di vapore. F4 è il modello più sottile della linea di prodotti POCO ed è dotato di un display AMOLED da 6,67” ad elevata luminosità ed ottimo anche per i videogiochi grazie al refresh rate di 120Hz. Proseguiamo ricordando i doppi altoparlanti certificati Dolby Atmos e la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP dotato di stabilizzatore ottico dell’immagine.

POCO F4 ha una batteria da 4.500 mAh con ricarica turbo da 67W che impiega solo 38 minuti per ricaricare il dispositivo fino al 100%. Con la batteria completamente carica, riesce a sostenere una sessione di 10 ore consecutive di gioco, 21 ore di riproduzione video e 119 ore di riproduzione di musica.

Di seguito le caratteristiche complete del nuovo POCO F4:

- Display: AMOLED Samsung E7 da 6,67", Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) 20:9, refresh massimo 120 Hz, sampling rate 360 Hz, HDR10+ e Dolby Vision, luminosità massima 1.300 nits, rivestimento Gorilla Glass 5

- Processore: Qualcomm Snapdragon 870 con GPU Adreno 650

- RAM: 8 o 6 GB di RAM LPDDR5

- Memoria: 128 o 256 GB UFS 3.1

- Fotocamere posteriori: principale da 64 MP, ultra-grandangolo da 8 MP (campo visivo 119°), macro da 2 MP

- Fotocamera anteriore: 20 MP

- Batteria: 4.500 mAh con ricarica rapida a 67 W

- Connettività: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C

- Dimensioni: 163,2 x 75,95 x 7,7 mm

- Peso: 195 g

- Colori: Moonlight Silver, Night Black, Nebula Green

POCO X4 GT

Passiamo al POCO X4 GT spinto dal processore MediaTek Dimensity 8100. Smartphone dotato di display LCD con proporzioni 20,5:9 che lo rendono facile da afferrare e comodo da usare. Inoltre questo schermo offre un miliardo di colori e consente di ridurre fino al 30% la luce blu, dannosa per gli occhi. Smartphone dotato di altoparlanti stereo Dolby Atmos e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP e selfie camera da 16 MP.

POCO X4 GT monta una batteria da 5.080mAh ed è dotato di ricarica veloce da 67W che impiega solo 45 minuti per caricare il dispositivo fino al 100%. Inoltre in sei minuti abbiamo il telefono carico al 25%. Infine sarà possibile giocare per oltre 90 minuti dopo aver ricaricato il dispositivo per soli 10 minuti.

Di seguito le caratteristiche complete del nuovo POCO X4 GT:

- Display: LCD da 6,6", Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel) 20,5:9, refresh massimo a 144 Hz, sampling rate 270 Hz, Dolby Vision, luminosità massima 500 nits, rivestimento Gorilla Glass 5

- Processore: MediaTek Dimensity 8100 con GPU Mali-G610 MC6

- RAM: 8 GB LPDDR5

- Memoria: 128 o 256 GB UFS 3.1

- Fotocamere posteriori: principale da 64 MP, ultra-grandangolo da 8 MP (campo visivo 120°), macro da 2 MP

- Fotocamera anteriore: 16 MP

- Batteria: 5.080 mAh con ricarica rapida a 67 W

- Connettività: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C, jack audio da 3,5 mm

- Dimensioni: 163,64 x 74,29 x 8,87 mm

- Peso: 200 g

- Colori: Silver, Black, Blue

Disponibilità e prezzi

POCO F4 sarà disponibile a partire dal 27 giugno, in due varianti:

- 6GB+128GB: prezzo consigliato €399,90

- 8GB+256GB: prezzo consigliato €449,90

POCO X4 GT sarà disponibile dal 4 luglio, in due versioni:

- 8GB+128GB: prezzo consigliato €379,90

- 8GB+256GB: prezzo consigliato €429,90

Offerta lancio

POCO F4

- La versione 6GB+128GB, a partire dalle ore 13.00 del 27 giugno e fino alle 12.59 del 2 luglio, sarà venduta su po.co a €349,90.

- La versione 8GB+256GB, a partire dalle ore 13.00 del 27 giugno e fino alle 12.59 del 2 luglio, sarà venduta su po.co e Amazon a €399,90.

Scopri di più su Amazon

POCO X4 GT

- La versione 8GB+128GB, a partire dalle ore 13.00 del 4 luglio e fino alle 12.59 del 9 luglio, sarà venduta su po.co e Amazon a €299,90.

- La versione 8GB+256GB a partire dalle ore 13.00 del 4 luglio e fino alle 12.59 del 9 luglio, sarà venduta su po.co e Amazon a €349,90.