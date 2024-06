Xiaomi POCO M6 arriva in Italia a 169 euro

POCO, brand di Xiaomi, ha presentato il nuovo M6. Questo smartphone, oltre ad avere un prezzo decisamente vantaggioso, combina una fotocamera da 108MP, un display Full HD+ ed un elegante e raffinato design con retro in vetro.

Scendendo nel dettaglio, a bordo del POCO M6 troviamo una fotocamera principale da 108MP dotata di un sensore da 1/1,67 pollici e uno zoom 3x. POCO M6 offre anche una serie di filtri divertenti e unici. Tra questi, i filtri vintage FilmCamera, che aiutano a creare fotografie in stile classico, e FilmFrame, con cui è possibile aggiungere ad ogni scatto una selezione di cornici esclusive.

Proseguiamo con l’ampio display LCD da 6,79 pollici, Full HD+ (2460 x 1080), dotato di luminosità massima di 550 nits e di un rapporto di contrasto di 1500:1. Grazie alla tecnologia AdaptiveSync dynamic, POCO M6 regola in modo intelligente il refresh rate del display, con un picco di 90Hz.

POCO M6 vanta anche un elegante design del pannello posteriore, realizzato in vetro. Disponibile in tre varianti di colore (Black, Purple e Silver), POCO M6 si distingue anche per lo spessore contenuto pari a soli 8,3 mm.

Ricordiamo anche la resistenza a polvere e liquidi, con certificazione IP53, la batteria da 5.030mAh, con ricarica rapida, e il jack per le cuffie.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche tecniche del nuovo POCO M6:

- Display: LCD IPS da 6,79 pollici DotDisplay, risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.460 pixel, 396 ppi), frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, luminosità fino a 550 nit, Low Blue Light, Flicker Free

- Processore: MediaTek Helio G91-Ultra, a 12 nm, octa core con 2 Cortex-A75 a 2 GHz e 6 core Cortex-A55, GPU Arm Mali-G52 MC2

- Memoria: 6 o 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione eMMC 5.1, espandibile via microSD fino a 1 TB

- Fotocamere posteriori: principale da 108 MP f/1.75, lenti a 6 elementi + macro a 2 MP f/2.4

- Fotocamera frontale: 13 MP f/2.45

- Connettività: dual SIM, 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, USB-C, NFC, emettitore IR, jack audio da 3,5 mm

- Batteria: 5.030 mAh con ricarica rapida a 33 Watt

- Dimensioni: 168,6 x 76,3 x 8,3 mm

- Peso: 205 grammi

- Sistema operativo: Xiaomi HyperOS su base Android 14

Prezzo e disponibilità

POCO M6 è già disponibile in Italia in due configurazioni:

- 6GB + 128GB a partire da 169,00€

- 8GB + 256GB a partire da 189,00€

