Xiaomi stupisce: a sorpresa la famiglia Redmi Note 10 avrà uno smartphone 5G

La nuova famiglia di smartphone presentata dal colosso cinese è composta da 4 dispositivi, e non 3 come si poteva immaginare

Non solo il terzetto che ci si aspettava (10, 10S e 10 Pro), Xiaomi ha presentato oggi in streaming anche Redmi Note 10 5G, che fa proprio della nuova tecnologia di navigazione il suo punto di partenza e di forza. Si tratta, ad oggi (da quando sarà disponibile sul mercato) di uno degli smartphone 5G più accessibile del settore, pur non scendendo a compromessi in fatto di prestazioni.

Xiaomi lancia Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 5G dispone di MediaTek Dimensity 700, con processore a 7 nanometri e sistema dual sim 5G integrato. Lo smartphone dispone di un display DorDisplay AdaptiveSync da 6,5" con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, in grado di adattarsi automaticamente ai contenuti, dallo streaming video a 30 o 60Hz fino al gaming a 90, garantendo sempre un'esperienza fluida e un utilizzo di ottimale della batteria. Sarà disponibile in 4 differenti colorazioni: argenti (Chrome silver), grigio (Graphite grey), blu (Nighttime blue) e verde (Aurora green).

Considerando che stiamo parlando di uno smartphon di fascia media 5G, anche il comparto fotografico non delude, con una fotocamera principale da 48 megapixel, una macro da 2 e un sensore di profondità anch'esso da 2. La batteria è invece da 5000 mAh e dispone di supporto di ricarica da 18W.

La scheda tecnica