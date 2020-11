Xiaomi lancerà lo smartphone "flash": si ricaricherà in meno di 15 minuti

A pochi mesi dal lancio di Xiaomi Mi 10 Ultra, ossia il primo smartphone con ricarica a 120 W, cominciano a girare in rete indiscrezioni su un cellulare nuovo, che potrebbe uscire nel primo trimestre del 2021, in grado di supportare una potenza di caricamento a 200 W. Secondo il leaker Digital Chat Station, lo smartphone del colosso cinese riuscirà a raggiungere una ricarica completa in meno di 15 minuti. Una freccia, insomma.

Xiaomi e lo smartphone con la ricarica ultre veloce

Si tratta di informazioni trapelate e da prendere con le pinze, come sempre succede per i leak che vengono fatti circolare in rete, ma se davvero Xiaomi sarà in grado di produrre uno smartphone (con batteria da 4500+ mAh) in grado di raggiungere la completa ricarica in meno di un quarto d'ora, sarebbe un record davvero ragguardevole. L'azienda con gli occhi a mandorla batterebbe il suo stesso record: la batteria di Mi 10 Ultra, infatti, si ricarica completamente in 23 minuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non riguarda lo smartphone con ricarica "ultra speed", ma sempre secondo il noto leaker, nel 2021 Xiaomi è pronta a grandi novità. In primis, si lancerà nel mondo dei cellulari con schermo pieghevole, andando a concorrere con Samsung, ormai ampiamente avviata nel settore; sembra inoltre che immetterà sul mercato il suo primo smartphone con fotocamera anteriore sotto il display (come vi avevamo già annunciato in passato): proprio nelle scorse settimane ZTE era stata l'azienda precorritrice, producendo Axon 20, per l'appunto il primo cellulare con comparto fotografico anteriore sotto lo schermo.

Le novità di Xiaomi nel 2021