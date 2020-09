ZTE Axon 20 è il primo smartphone al mondo con la fotocamera sotto lo schermo

Non è un top di gamma, non ha caratteristiche tecniche di livello superiore (per quanto rispettabili), nonostante questo ha un bel primato. ZTE Axon 20 5G è il primo smartphone al mondo ad avere la fotocamera sotto lo schermo. L'azienda cinese ha quindi bruciato sul tempo Xiaomi, che da qualche tempo sta lavorando ad una soluzione del tutto simile.

Axon 20: la fotocamera sotto il display

La fotocamera sotto il display di Axon 20 garantisce una migliore user experience: in questo modo, infatti, lo schermo del dispositivo può essere utilizzato in tutta la sua superficie. La fotocamera anteriore, da 32 megapixel, garantisce scatti di livello grazie ad una particolare rielaborazione dei pixel attorno all'obiettivo e agli algoritmi studiati per l'elaborazione dell'immagine.

Il nuovo ZTE Axon 20, oltre ad avere la fotocamera sotto il display, dispone di un comparto fotografico principale, quello posteriore, con sensore principale da 64 megapixel e quadrangolare da 8. Il dispositivo monta processore Snapdragon 765 ed è disponibile con RAM da 6 o 8 GB. La memoria interna è invece espandibile fino a 256 GB.

Il cellulare ultimo nato in casa ZTE è attualmente disponibile solo per il mercato cinese, ad un prezzo di base che, al cambio, si attesta tra i 270 e i 350 euro. Non ci sono ancora certezze su quando potremo testare con mano anche in Italia il nuovo smartphone, è comunque verosimile che prima della fine del 2020 i primi stock superino i confini asiatici.

Scheda tecnica Axon 20