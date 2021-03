Il primo smartwatch di OnePlus ha caratteristiche da top di gamma

Era stato annunciato alla fine dell'anno, ora a partire dal 26 aprile sarà possibile acquistarlo sullo store online ufficiale: Oneplus ha annunciato oggi, oltre al nuovo OnePlus 9, anche il suo primo smartwatch, OnePlus Watch. Completo nelle funzionalità, ideale per chi ha uno stile di vita attivo e ama lo sport, sarà disponibile sul mercato a partire da 159 euro.

Lo smartwatch di OnePlus

Il primo punto di forza di OnePlus Watch è il design alla moda, con bordi senza soluzione di continuità che uniscono la precisione dell'artigianato moderno alla cura dei dettagli. Il nuovo orologio intelligente dell'azienda cinese sarà disponibile in tre colorazioni differenti: nera (Midnight black) e argento (Moonlight silver) per la versione classica, e blu (Cobalt blue) per la limited edition.

OnePlus Watch è il primo smartwatch al mondo a utilizzare la lega di cobalto nella cornice centrale, sinonimo di lucentezza, inossidabilità e resistenza alla corrosione. Il quadrante, invece, è realizzato con vetro zaffiro a trattamento speciale per una maggior brillantezza e una super resistenza ai graffi.

Funzioni avanzate per la salute e lo sport

È sul fronte delle funzionalità che dà il meglio di sé, in grado di racchiudere tutto ciò che è possibile trovare in smartwatch blasonati come Apple Watch 6. Il nuovo dispositivo offre connettività Bluetooth 5.0 e potenti funzioni di chiamata in vivavoce, per non avere mai le mani occupate durante l'attività fisica. OnePlus Watch permette di misurare il livello di ossigeno nel sangue e la qualità del sonno con dati a lungo a termine; ancora permette di monitorare i livelli di stress, analizzando la variabilità nell'arco della giornata della frequenza cardiaca.

Si tratta di uno smartwatch pensato per l'attività fisica, anche in piscina: per questo è in grado di resistere all'acqua fino a 5atm. Più in generale è in grado di monitorare le prestazioni generali, tenendo traccia di:

pulsazioni

distanza percorsa

calorie consumate

velocità di corsa

Di base, lo smartwatch OnePlus offre un set di allenamenti con rilevazioni precise. Per chi ama le camminate in alta montagna, offre anche il posizionamento satellitare.

Ma c'è di più. Si tratta di un orologio per il fitness in grado di garantire una durata fino a 14 giorni. La batteria è molto capiente e dispone di una carica super rapida: in soli 20 minuti, infatti, raggiunge il 60%, che garantisce un'autonomia di più di 7 giorni. Completa il tutto uno spazio di archiviazione per la musica di 4GB. Il prezzo lo abbiamo già detto, ma ci sentiamo di ribadirlo: 159 euro.