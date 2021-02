Sugli smartwatch di Samsung si possono monitorare pressione e elettrocardiogramma

Da oggi con l’app Samsung Health Monitor è possibile misurare e tenere sotto controllo la propria salute. Il colosso coreano ha annunciato la disponibilità del nuovo servizio, che aiuta a monitorare la propria pressione sanguigna e l'elettrocardiogramma a tutti i possessori di Galaxy Watch 3 e Galaxy Watch Active 2.

Pressione e elettrocardiogramma sugli smartphone Samsung

L’app Samsung Health Monitor ha ricevuto la certificazione CE a dicembre 2020, che ha consentito l’espansione del servizio in 28 nazioni europee, tra le quali anche l'Italia. In totale, è disponibile in 32 nuovi Paesi. L'aggiornamento dell'app con le nuove funzionalità è già disponibile. Come specificato dall'azienda, non sarà possibile utilizzare l'applicazione di elettrocardiogramma agli utenti con meno di 22 anni di età. Con l'update dell'app, quindi, sarà possibile monitorare:

pressione sanguigna

elettrocardiogramma

«Quasi un milione di persone ha utilizzato l’app Samsung Health Monitor per monitorare la propria salute, a partire dal lancio iniziale in Corea dello scorso giugno - ha dichiarato TaeJong Jay Yang di Samsung - Ci siamo impegnati perché sempre più persone in tutto il mondo potessero avvalersi di questo innovativo servizio dedicato alla salute, e l’ultima estensione è davvero una pietra miliare per il nostro obiettivo».