Sony XR A80J: la super tv con intelligenza cognitiva per tutti

Manca ancora poco e i televisori Sony Oled XR A80J (compresi i modelli entry-level a Led X80J e X81J) saranno disponibili sul mercato italiano. Ad annunciarlo è stato oggi il colosso giapponese delle tecnologia. Il nuovo smart tv fa parte della gamma Bravia XR con processore cognitivo che sfrutta un metodo di elaborazione più innovativo ed efficace rispetto all’AI convenzionale per replicare le modalità di ascolto e visione del cervello umano. Il lancio sul mercato italiano è previsto per il prossimo mese di aprile, in tre differenti versioni, da 77, 65 e 55".

La nuova tv con intelligenza cognitiva

Il "Cognitive Processr XR" è dotato di intelligenza cognitiva, divide lo schermo in numerose zone e rileva la posizione del “punto focale” nell’immagine. Mentre l’intelligenza artificiale convenzionale è in grado di rilevare e analizzare solo i singoli elementi parte dell’immagine, come colori, contrasto e dettagli, il nuovo processore di Sony XR A80J esegue contemporaneamente un’analisi incrociata di molteplici elementi, proprio come fa il nostro cervello. In questo modo, tutti gli elementi vengono regolati in modo congiunto tra loro, ottenendo un risultato finale migliore, in cui ogni fattore viene sincronizzato e la scena appare realistica, a livelli inarrivabili per l’IA convenzionale. I tv Sony Oled 4K XR A80J e i tv a Led X80J e X81J saranno disponibili in Italia a partire da aprile.

Scheda tecnica Tv Sony XR A80J

disponibile nei modelli da 77, 65 e 55"

Cognitive Processor XR comprende le modalità di ascolto e visione umane e genera un’esperienza che permette agli spettatori di immergersi completamente nei loro contenuti preferiti

XR Oled Contrast regola la luminosità accentuando i picchi di luce e rendendo i neri più profondi

La tecnologia di upscaling 4K XR ottimizza i segnali in 2K portandoli a livelli vicini all’effettiva qualità 4K

La tecnologia XR Motion Clarity controlla con la massima precisione le immagini in movimento, per ridurre al minimo le sfocature e riprodurre fedelmente le sequenze ad alta velocità, senza penalizzare la luminosità

La migliorata tecnologia Acoustic Surface Audio+ con subwoofer rivolto verso gli spettatori garantisce un posizionamento del suono più preciso e un audio surround cinematografico, con una perfetta armonia tra audio e video

Scheda tecnica Tv 4K X80J (65, 55, 50 e 43") e X81J