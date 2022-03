Soundbar Bowers & Wilkins Panorama 3: il cinema a casa tua

Bowers & Wilkins Panorama 3 è una nuova soundbar all’avanguardia, elegante, sofisticata, e in grado di riprodurre qualsiasi contenuto, dalla musica, ai film, fino ai giochi con un livello di qualità assoluto.

Soundbar che consente di migliorare in modo significativo l'audio del TV grazie ai 13 altoparlanti integrati (tra cui due subwoofer), per un totale di 400W continui di potenza. Panorama 3 è anche la prima soundbar Bowers & Wilkins ad essere dotata di diffusori Dolby Atmos rivolti verso l'alto. Progettati specificamente e accuratamente angolati per offrire un'immersione ottimale, sono pilotati da un sofisticato decoder e processore Dolby Atmos per offrire il massimo da qualsiasi colonna sonora.

L'installazione e la configurazione di Panorama 3 sono estremamente semplici. Il profilo molto basso (soli 65 mm di altezza) la rende facile da posizionare sotto al televisore o a parete, con la staffa fornita a corredo. Grazie all’ingresso HDMI ARC e alla connettività WiFi e Bluetooth, Panorama 3 può riprodurre qualsiasi tipo di contenuto, anche in streaming. Compatibile con Alexa e AirPlay, sia gli utenti iOS che Android potranno facilmente trasmettere la loro musica preferita dai dispositivi mobili. Non manca il supporto per Spotify e tramite l'app Bowers & Wilkins Music App, è garantito l'accesso immediato a molti servizi, tra i quali Deezer, TIDAL e TuneIn. Poco dopo il lancio sarà implementata anche la funzione Multi-Room.

Caratteristiche tecniche

- Altoparlanti: 13

- Tweeter: 3 con condotto Nautilus e cupola in titanio da 1,9 cm

- Mid-Woofer: 6 da 5 cm

- Subwoofer: 2 da 10cm in bass-reflex

- Altoparlanti Atmos: 2 da 10 cm

- Potenza totale: 400 W rms con 13 amplificatori separati, uno per altoparlante

- Ingressi: HDMI, Ottico, Ethernet

- Bluetooth: Aptx Adaptive, AAC, SBC

- Formati audio supportati: Dolby Atmos, True HD, Digital+, LPCM

- Risposta in frequenza: 43Hz-48kHz

- Dimensioni: 6,5 X 1210 X 14 cm

- Peso: 6,5kg

Disponibilità e prezzo

I prodotti di Bowers & Wilkins sono distribuiti in Italia da Audiogamma Spa. Panorama 3 è già disponibile al prezzo al pubblico di 999€.