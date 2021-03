Space X, esploso in volo Sn 11: doveva essere l'ultimo test prima del "grande salto"

Space X fallisce il test di lancio di Sn11: il razzo è esploso in volo. Il video in diretta

Ancora in fallimento per Space X: Starship SN11 è decollato, ma il test non è andato a buon fine. Il razzo è esploso in cielo durante la fase di caduta controllata. Detriti sono caduti nella base di Boca Chica.

La missione era partita rispettando peraltro l'orario indicato da Elon Musk, ossia le 15 (ora italiana) e nonostante la nebbia, la salita ad alta quota è andata come da programma, la salita ad alta quota è andata come da programma, così come lo spegnimento dei motori che ha dato il via alla discesa in orizzontale prima del flip finale. Ma un'anomalia ha vanificato la procedura d'atterraggio e il prototipo è esploso in volo a circa 500 metri di altezza.

C'è grande delusione poiché il test di Sn11 avrebbe dovuto aprire la strada all'assemblaggio del vettore Super Heavy per il primo test orbitale.

Live feed of Starship SN11 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/Dl0iss2aPZ — SpaceX (@SpaceX) March 30, 2021

Our last frame sees debris falling pic.twitter.com/6JW8wBTSlj — SPadre (@SpacePadreIsle) March 30, 2021