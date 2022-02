Nuovo spazzolino intelligente Oral-B: addio tartaro e gengive arrossate

In occasione del Mobile World Congress, Oral-B annuncia il nuovo spazzolino iO10, dotato della tecnologia iOSense in grado di offrire, grazie all’intelligenza artificiale, una guida al lavaggio in tempo reale, con un’esperienza di spazzolamento che assicura gengive e denti più sani.

Intelligenza artificiale

Il nuovo spazzolino Oral-B con iOSense, alimentato dall’intelligenza artificiale per guidare intuitivamente la spazzolatura e fornire un’esperienza personalizzata, offre varie ed utili consigli:

- Quando spazzolare: iOSense ha un timer per un tempo di spazzolamento ottimale

- Dove spazzolare: le intuitive luci iOSense consentono di non lasciare zone scoperte

- Come spazzolare: l’App Oral-B tiene traccia degli obiettivi da raggiungere e fornisce feedback personalizzati dopo ogni sessione di spazzolamento

Non manca un caricatore magnetico in grado di ricaricare lo spazzolino in circa 3 ore. Per l’uso fuori da casa, la custodia da viaggio Power2Go garantisce la possibilità di ricaricare lo spazzolino ogni volta che se ne ha necessità.

Prestazioni intelligenti

La tecnologia di microvibrazione di Oral-B iO rimuove il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale per offrire una sensazione di pulizia professionale a casa, migliorando la propria salute orale.

I test clinici hanno dimostrato che Oral-B iO garantisce una pulizia più profonda di denti e gengive, consentendo agli utenti di prendersi cura della propria salute orale in modo semplice ed efficace.

Rispetto agli spazzolini manuali, gli utilizzatori di Oral-B iO hanno sperimentato:

- Una rimozione della placca lungo il bordo gengivale sei volte maggiore

- Gengive più sane del 100% in una settimana

- Denti più bianchi in una settimana grazie alla tecnologia iO

In uno studio clinico di sei mesi:

- Utilizzando Oral-B iO, gli utenti hanno una probabilità 14,5 volte maggiore di passare da gengive non sane a gengive sane rispetto ad un normale spazzolino manuale.

- Oral-B iO rimuove il 62% di placca in più rispetto ai principali competitor lungo il bordo gengivale e il 26% di placca in più nelle aree difficili da raggiungere.

Il design di Oral-B iO

- Disponibile in due varianti ispirati alla galassia, lo spazzolino è disponibile in due colori, il nero cosmico e il bianco polvere di stelle.

- Il display interattivo a colori consente una facile navigazione tra le funzioni dello spazzolino, come la selezione delle modalità di pulizia tra cui quella indicata per i denti sensibili, quella profonda e lo sbiancamento.

- Il sensore di pressione intelligente garantisce agli utenti di applicare la pressione di pulizia ottimale. Il sensore segnala infatti la sovrapressione con una luce rossa; la luce verde appare quando gli utenti stanno applicando la pressione di pulizia ottimale, massimizzando l’efficacia della testina rotonda Oral-B iOs, ispirata agli strumenti dei dentisti.

- L’app Oral-B fornisce un feedback personalizzato dopo ogni sessione di spazzolamento: grazie ad una facile navigazione tra le funzioni, è possibile configurare in maniera semplice lo spazzolino, personalizzando la propria esperienza di spazzolatura e impostando obiettivi personali per soddisfare le proprie esigenze individuali.

- L’app Oral-B fornisce anche grafiche 3D e la tecnologia AI Brushing riconosce tutte le aree all’interno della bocca, guidando gli utenti verso il completamento dell’area di spazzolamento al 100%.

- Il timer fornisce una guida personalizzata per il raggiungimento di una migliore pulizia, tenendo traccia della durata di ciascuna sessione di spazzolamento, così che gli utenti sappiano quando si sono spazzolati i denti per i due minuti consigliati dai dentisti. Le icone sul display consentono agli utenti di sapere se hanno raggiunto il loro obiettivo.

Prezzo e disponibilità dello spazzolino Oral-B iO10 non sono ancora stati comunicati.