Nuovi speaker Bluetooth LG: audio di qualità e design minimal

LG Electronics arricchisce la propria gamma audio con due nuovi speaker Bluetooth denominati Xboom 360 XO3 e Xboom GO XG9Q.

LG Xboom 360 XO3

LG Xboom 360 XO3 è uno speaker Bluetooth dal design elegante e minimale, valorizzato dal raffinato rivestimento in tessuto melange, che lo rende adatto a qualsiasi tipo di arredo. Speaker da 50 W con forma a tronco di cono e audio omnidirezionale. Scendendo nel dettaglio, all'interno dell’Xboom 360 troviamo un tweeter con cupola in seta, un altoparlante centrale in fibra di vetro ed un woofer con doppio radiatore passivo, per i bassi. Ricordiamo, inoltre, il sistema di illuminazione integrato con 9 modalità predefinite ed un’ampia gamma di effetti personalizzabili.

LG Xboom 360 XO3 ha un laccetto in tessuto e una dimensione contenuta; caratteristiche che lo rendono perfetto per essere trasportato ovunque, in casa o all’aperto grazie anche all’autonomia della batteria fino a 24 ore e alla resistenza a liquidi e polvere con certificazione IP54. Infine se hai un TV LG compatibile con la funzione Bluetooth Surround Sound puoi collegare due Xboom 360 per creare un audio avvolgente.

Concludiamo con le dimensioni pari a 165 x 327 x 165 mm e con la connettività Bluetooth 5.1 (codec AAC), USB-C (solo per ricarica) e presa Aux.

LG Xboom GO XG9Q

LG Xboom GO XG9Q è lo speaker Bluetooth pensato per chi è sempre in vena di far festa. Speaker con una potenza di 80 W, due woofer da 4,5 pollici, un tweeter a tromba e tasto Sound Boost per incrementare le basse frequenze. Inoltre è possibile personalizzare l’illuminazione laterale dello speaker scegliendo tra migliaia di opzioni colore e attivare la Stage Light, un’originale luce stroboscopica che ricrea effetti multicolore.

Non dimentichiamo la pratica maniglia integrata, la batteria che garantisce fino a 24 ore di autonomia e la resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP67. Infine le dimensioni pari a 524 x 245 x 190 mm e la connettività Bluetooth 5.1 (codec AAC), USB (solo per ricarica) e presa Aux.

App e prezzi

Entrambi i modelli, possono essere controllati tramite l’app Xboom per personalizzare l'equalizzazione e aggiungere effetti DJ. I due speaker sono disponibili ad un prezzo consigliato al pubblico di 299 euro per LG Xboom 360 XO3 e 549 euro per LG Xboom GO XG9Q.

