Da Frankenstein a Persuasion: Spotify ora punta anche sugli audiolibri

Tutto è partito con la musica, quella è la sua funzione principale. Poi sono arrivati i podcast, una moda che in Italia è arrivata con ritardo rispetto ad altri Paesi europei. Ora la nuova sfida: Spotify ha deciso di intensificare i progetti nel settore dei contenuti in streaming multimediali con gli audiolibri. La piattaforma, lo rivela The Hollywood Report - ha introdotto per ora 9 audiolibri di opere di pubblico dominio, con registrazioni originali ed esclusive di Spotifiy.

I più attenti sapranno che non è il prim tentativo di Spotify con gli audiolibri, in passato infatti nell'app era stato inserito il primo libro della serie di Harry Potter di J.K. Rowling, con i capitoli letti da Daniel Radcliffe (che ha impersonato proprio Harry nella trasposizione cinematografica dei vari capitoli del romanzo), David Beckham e Dakota Fanning.

Gli audiolibri di Spotify disponibili

Tra i titoli che Spotify ha deciso di rendere disponibile ci sono grandi classici della letteratura, ma per il momento solo chi conosce l'inglese potrà fruire di audiolibri del calibro di:

Frankenstein di Mary Shelley, con la narrazione di David Dobrik

The Awakening di Kate Chopin, con la narrazione di Hilary Swank

Persuasion di Jane Austen, con la narrazione di Cynthia Erivo

La scelta di Spotify non è casuale: il mercato degli audiolibri di lingua inglese, infatti, è stato valutato 2,7 miliardi nel 2019 secondo un report di Grand View Research. Ora si attende solo di capire se, e quando, saranno sondati anche titoli in lingua italiana.