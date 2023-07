Spotify aumenta il prezzo dell'abbonamento, ecco cosa cambia

Spotify ha deciso di aumentare i prezzi dei suoi abbonamenti in diversi Paesi, tra cui l'Italia, nel tentativo di migliorare la redditività dell'azienda in un momento di crisi economica. A essere colpiti dalla decisione saranno i circa 200 milioni di utenti Premium, ovvero quelli che ascoltano musica sulla piattaforma senza pubblicità. È la prima volta dopo più un decennio che il costo dell'abbonamento aumenta.

Negli Stati Uniti, il costo mensile sale da 9,99 a 10,99 dollari. In Italia la variazione è analoga: da 9,99 a 10,99 euro al mese. Rincaro di due euro invece per il Premium Duo (abbonamento per due persone), che passa da 12,99, a 14.99. Stesso aumento anche per il Premium Family, che permette l'utilizzo di Spotify fino a 6 persone, che passa da 15,99 euro a 17,99 euro. Costerà di più anche l'abbonamento per gli studenti, che sale a 5,99 euro da 4,99. Aumenti di prezzo simili verranno applicati anche nel Regno Unito, Canada, Australia e in tutto in altri 49 territori.

La mossa segue l'aumento dei costi di abbonamento da parte di altri servizi di streaming come Netflix e Apple Music Peacock, Max e Paramount+. E il nuovo prezzo allinea Spotify Premium ai costi dei concorrenti Apple Music e Amazon Music. "Per poter continuare a innovare, stiamo modificando i nostri prezzi Premium in numerosi mercati in tutto il mondo", ha annunciato il servizio di streaming musicale. "Questi aggiornamenti ci aiuteranno a continuare a offrire un servizio di valore ai fan e agli artisti sulla nostra piattaforma". Gli utenti Premium hanno tutti ricevuto una mail in cui si spiega che l'aumento scatterà tra un mese, a settembre, anche per permettere a chi non intende accettare di annullarlo.

Spotify aveva tagliato il 6% del personale a gennaio, parlando di necessità di migliorare l'efficienza. L'azienda continuerà a offrire comunque anche l'accesso gratuito che include però l'inserimento di spot pubblicitari durante l'ascolto. Spotify ha 515 milioni di utenti attivi in oltre 180 mercati e circa il 40% di questi utenti sono abbonati Premium.

