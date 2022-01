Spotify corre ai ripari contro i podcast con contenuti 'no-vax'

Neil Young prima e Joni Mitchell poi hanno richiesto a Spotify di eliminare la propria musica come forma di protesta contro il 're' dei podcast, Joe Regan, accusato di strizzare l'occhio a correnti 'no-vax'. Il colosso dello streaming in un primo momento non ha preso una posizione precisa, - non fosse altro che quello di Regan è stato il podcast più ascoltato dell'intero 2021 (con circa 11 milioni di ascoltatori per episodio) e che per assicurarselo ha speso la bellezza di 100 milioni di dollari - poi ha deciso di correre ai ripari.

Spotify: misure contro i 'no vax'

Spotify, secondo quanto riferisce Bloomberg, ha infatti deciso indicare delle linee guida che introdurrà per fermare l'informazione fuorviante sul Covid tra i propri servizi di streaming. Non ci sono ancora molte informazioni a riguardo, ma sembra che fra questi sia incluso anche un warning, avvertimento che accompagnerà ogni episodio di podcast che sia dedicato al coronavirus. "C'è stato molto dibattito sull'informazione sul Covid su Spotify. - ha affermato a proposito l'amministratore delegato, Daniel Ek - Abbiamo ascoltato attentamente le critiche e stiamo attuando modifiche per combattere la disinformazione".

Oltre a Young e Mitchell, nelle ultime ore anche Meghan Markle e il principe Harry si sono dichiarati preoccupati per i contenuti no-vax di Rogan. L'opinionista, nel corso degli ultimi mesi, ha cercato in ogni modo di scoraggiare i più giovani a vaccinarsi, e si sarebbe spinto fino al punto di promuovere dei trattamenti contro il Covid attualmente non autorizzati. Regan avrebbe anche chiamato come ospiti del suo podcast numerosi esponenti della frangia dei no-vax, tra cui la deputata statunitense Marjorie Taylor Green, già bannata da Twitter per la disinformazione sul Covid promossa attraverso il proprio profilo.