A cosa serve (e quanto costa) la nuova spunta blu su Facebook

Novità sostanziali sui social, fino a poco tempo fa totalmente gratuiti (anche se in realtà il "prezzo pagato" da ogni utente è stato la cessione più o meno inconsapevole del monitoraggio delle proprie attività online ai colossi del web per finalità pubblicitarie e di marketing). Meta, l'azienda proprietaria di Facebook e Instagram, lancia un abbonamento a pagamento che permetterà agli utenti di verificare la loro identità, come già ha fatto Elon Musk per Twitter qualche mese fa, e avere una spunta blu sul profilo. Lo ha annunciato Mark Zuckerberg stesso. Meta Verified permetterà di "autenticare il proprio account con un documento e avere una spunta blu".

Il costo è 11,99 dollari al mese sul web o 14,99 dollari al mese su iOS. Ma quali sono i vantaggi, in soldoni? Tra le nuove funzioni garantite dall’abbonamento, "si potrà avere protezione extra contro i furti d'identità e accesso rapido all'assistenza", ha spiegato Zuckerberg precisando che il servizio sarà accessibile solo a chi ha più di 18 anni. Meta Verified debutta questa settimana in Australia e Nuova Zelanda. E poi si vedrà.

Per Meta si tratta di una garanzia aggiuntiva e di una facilitazione all'accesso diretto all'assistenza clienti, oltre che un aumento dell'autenticità e della sicurezza del servizio. Per avere la spunta bisogna fornire un documento di identità in modo da verificare che l'utente sia una persona reale e che corrisponda, almeno in teoria, al profilo sull'account.

Zuckerberg sin dalla nascita di Facebook ha sempre puntato sull'idea della gratuità dei social network per l'utente finale, facendo decollare il modello di business fondato sulle inserzioni online. Ma con la spunta blu inizia una nuova pagina nella storia di Meta. Se di successo o meno, resta da capirlo.

Meta Verified assomiglia parecchio a Twitter Blue, il servizio a pagamento lanciato nelle scorse settimane dal social dell'uccellino, che prevede la verifica dell'account e alcune funzioni premium, come ad esempio la possibilità di modificare i tweet oppure di caricare video di 60 minuti. I contenuti dei profili blu avrebbero anche una maggiore visibilità. Non è chiaro se questo accadrà anche con i post su Facebook (pare di no, al momento).