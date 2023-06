WhatsApp silenzia le chiamate da numeri sconosciuti e spam

Silenziare le chiamate da numeri sconosciuti: è la nuova funzione implementata da WhatsApp per garantire più privacy e controllo sulle telefonate in entrata. La novità aiuta gli utenti a filtrare automaticamente chiamate da persone sconosciute, spam e truffe, garantendo una maggiore protezione. Le telefonate, spiegano da Meta, non faranno squillare lo smartphone, ma saranno visibili nell'elenco della cronologia, nel caso in cui si tratti di qualcuno di importante.

WhatsApp, stop alle chiamate dagli sconosciuti

In parallelo, nel client di messaggistica istantanea, è stato introdotto anche 'Controllo della privacy', in modo che tutti gli utenti conoscano le opzioni di protezione disponibili su WhatsApp. "Questa funzione - spiegano i vertici dell'azienda - ti guida passo dopo passo attraverso le impostazioni di privacy più importanti, per aiutarti a scegliere il livello di protezione giusto per te, tutto in un unico luogo". Selezionando "Avvia Controllo" nelle impostazioni sulla privacy, si accederà a vari livelli di privacy, per rafforzare la sicurezza di messaggi, chiamate e informazioni personali.

"Proteggere la comunicazione privata è importante - continuano da Meta - perché sappiamo che le persone hanno bisogno di un luogo sicuro per comunicare. Abbiamo scelto nuovi modi per diffondere questo messaggio in tutto il mondo e trasmetterne l’importanza. Da questa settimana, incoraggiamo le persone a mettersi in contatto tra loro con un messaggio privato, in modo che gli amici e le persone care sappiano di avere uno spazio sicuro dove dirsi tutto".