Si scrive "Streammo" si pronuncia "Strimmo"

Sphera Holding entra nel mondo del digital audio on demand, con Streammo, una piattaforma proprietaria di audio infotainment che permette di ascoltare gratuitamente, in qualsiasi momento e da qualunque device, le ultime news nazionali, locali, sportive, di settore ed oltre 30 radio divise tra emittenti a conduzione live e radio musicali. Streammo è disponibile come portale su streammo.it e come APP, da scaricare in tutti gli store online. Il podcasting in Italia è un mercato in costante evoluzione. Streammo si rivolge ai 9,5 milioni di utenti che ogni mese ascoltano un podcast e mira a conquistare una parte dei 20 milioni di potenziali ascoltatori previsti entro il 2025 (fonte Ipsos Digital Services). Con questo progetto, Sphera Holding punta sull’informazione ed in particolare modo su quella locale e di settore. Il motore informativo di Streammo gira grazie ad importanti collaborazioni siglate con il Gruppo Citynews ed Area News, per la realizzazione giornaliera di 8 infopodcast nazionali e 2 locali dedicati a svariate città Italiane. “L’audio è “on” quando gli schermi sono “off”, quindi, per la nostra azienda, veicolare i propri brand sfruttando le potenzialità dell’audio è di fondamentale importanza”, sostiene Fernando Diana, CEO di Citynews. “Con Sphera Holding è iniziata una grande collaborazione a 360° che vede in Streammo il suo compimento. Con questo progetto ci poniamo l’obiettivo di diventare ancora di più il punto di riferimento del paese per l’informazione locale. Con Streammo puntiamo sia a raggiungere nuovi utenti, sia a servire meglio quelli che sono già fidelizzati ai nostri contenuti”.

Tra i podcast originali realizzati dal gruppo Sphera Holding troviamo una serie di contenuti verticali dedicati ad un pubblico di “addetti ai lavori” di grande interesse: - “Comunicazione&Media News" le notizie del mondo della comunicazione e dell’adv; - “Economia a Nord Est" i movimenti e le novità delle aziende del Nord-Est Italia; - “Grocery&Gdo news" il podcast che racconta dall’interno il mondo della GDO; - “Automotive news” le notizie del settore auto e moto; - “Fiscal news” l’informazione dedicata ai commercialisti, avvocati tributaristi e responsabili amministrativi. Tutti con aggiornamenti giornalieri. Nelle prossime settimane se ne aggiungeranno molti altri.

“Siamo il primo gruppo areale in Italia che può vantare un progetto di questa portata e che si confronta direttamente con grandi gruppi nazionali ed internazionali - spiega Mattia Comin, Amministratore Delegato del gruppo padovano Sphera Holding -. In un periodo difficile come quello che stiamo tutt’ora vivendo in cui molte aziende, per sopravvivere devono procedere ad importanti ridimensionamenti interni, noi manteniamo l’occupazione in tutti i reparti, accendiamo nuovi impianti DAB in diverse zone d’Italia e cavalchiamo le nuove tecnologie per trovare soluzioni innovative con cui andare sul mercato. Streammo è un progetto di cui siamo molto fieri, che rientra nello sviluppo futuro del nostro gruppo; futuro che, per quanto ci riguarda, sarà sempre più incentrato sul concetto di “audio”, perché oggi giorno con il solo termine “radio” non si descrive più in maniera completa il valore dell’offerta per gli ascoltatori e per gli investitori che viene generato dal nostro lavoro quotidiano.”

L’intrattenimento musicale presente nella piattaforma è invece realizzato dai migliori gruppi radiofonici areali d’Italia, che sono raggruppati all’interno di Teamradio Network Italia, di cui il gruppo Sphera Holding è socio fondatore. Teamradio, come concessionaria, gestisce la raccolta pubblicitaria nazionale di un’inventory Digital Audio, che vanta 85 milioni di audio-impression al mese e che si posiziona al secondo posto nel mercato italiano per ampiezza e che grazie al lancio di Streammo crescerà ulteriormente. “Siamo molto orgogliosi che una realtà come Teamradio sia tra le concessionarie che guidano il mercato del Digital Audio italiano – racconta Fabio Rastelli, Responsabile Marketing Teamradio -. Siamo stati tra i primi a crederci e presidiare questa nicchia, grazie ai nostri editori, e quindi abbiamo catalizzato l’interesse dei più importanti publisher indipendenti di web-radio italiane. Come è successo per la radio, con la nascita di Teamradio Network, anche nel mondo digitale abbiamo creato un polo italiano d’eccellenza gestito dagli editori stessi. Oggi con Streammo si aggiunge e si concretizza la possibilità di avere in un portale e in una singola APP i migliori contenuti audio di informazione, tematici e musicali”. Il progetto Streammo non si ferma qui, perché è prevista anche a possibilità di fornire un web player dedicato ai siti web di editori terzi che volessero inserire dei contenuti audio di altissima qualità che possano arricchire l'esperienza dei loro utenti, diversificando l'offerta rispetto ai competitor.