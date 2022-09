È tempo di tornare a scuola, ma gli studenti sono preparati ad affrontare i cyberattacchi?

Da soli, durante i corsi online o in compagnia, gli studenti trascorrono molto tempo connessi a Internet e, quindi, sono molto esposti a minacce informatiche come frodi, furto di credenziali, di identità o degli account social.

La pandemia ha portato molti cambiamenti nel mondo dell’istruzione. Però, se queste modifiche hanno anche consentito un accesso ai sistemi scolastici molto più semplice, ora permettono agli hacker di infiltrarsi nelle reti scolastiche più facilmente. Basta che un insegnante, uno studente o un genitore clicchi su un’e-mail di phishing per subire un attacco ransomware.

Secondo Check Point Research, il settore Education/Research ha registrato il più alto volume di attacchi mensili, sia nel 2022 che nel 2021, a livello globale. Il settore Education/Research preoccupa anche l’Italia con quasi 3.000 attacchi settimanali negli ultimi 6 mesi, piazzandosi al primo posto tra tutti i settori più bersagliati.

I cinque consigli di Check Point Software per la sicurezza online degli studenti:

1. Pensateci due volte prima di cliccare un link: gli attacchi di phishing, in cui i criminali si spacciano per aziende famose per cercare di rubare i vostri dati personali, sono sempre più comuni, soprattutto ora che i dispositivi memorizzano una grande quantità di informazioni sugli utenti. Per questo motivo, è necessario prestare particolare attenzione agli URL presenti in SMS, social, app di messaggistica ed e-mail.

2. Usate una password diversa per tutto: è vero che dover pensare a una password diversa per le piattaforme che si usano ogni giorno può essere faticoso. È difficile ricordarle e sarebbe molto più semplice usarne una uguale per tutto. Ma non c’è cosa migliore per un criminale informatico che imbattersi in un utente di questo tipo. Gli studenti che si affidano a una sola password potrebbero vedersi violati tutti gli account molto velocemente. Per evitare questo rischio è essenziale creare una password unica, di almeno otto caratteri che combini lettere (sia maiuscole che minuscole), numeri e simboli, per ogni app o servizio. È possibile, inoltre, utilizzare un gestore di password.

3. Evitate di scaricare allegati da indirizzi sconosciuti: un allegato e-mail proveniente da un mittente sconosciuto può essere una porta d’accesso per tutti i tipi di attacchi informatici, come malware o attacchi di phishing, in grado di infettare l’intero dispositivo e di rubare tutte le informazioni e i dati in esso memorizzati.

4. Non accedete mai a Wi-Fi pubbliche non protette: è importante ricordare che chiunque, anche un hacker, può connettersi ad una rete Wi-Fi pubblica non protetta.

5. Non navigate su siti web non criptati: è fondamentale assicurarsi che il sito web a cui si accede abbia un certificato SSL. Questa tecnologia garantisce che la connessione ad Internet sia criptata e protegge qualsiasi informazione sensibile inviata tra due sistemi, impedendo ai criminali informatici di visualizzare e modificare i dati trasferiti, compresi quelli che potrebbero essere considerati personali. È fondamentale osservare l’inizio della riga dell’indirizzo o dell’URL, che dovrebbe mostrare una “s” dopo le lettere http.