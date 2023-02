Intelligenza Artificiale e Futuro: ecco l'Ai Global Summit

Il WMF - We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale sarà il centro nevralgico internazionale per l’Intelligenza Artificiale (AI). Durante l’undicesima edizione del Festival, in programma dal 15 al 17 giugno presso la fiera di Rimini, si terrà infatti l’AI Global Summit, evento globale dedicato esclusivamente all’AI, ai leader tecnologici che la stanno innovando e a tutte le ricadute, umane, sociali ed economiche che impatteranno sulle nostre vite nel prossimo futuro.

Forte dell’esperienza che dal 2016 conferma con attività di divulgazione, educazione e formazione in ambito AI, - non ultima l’Audizione alla Camera in merito alla regolamentazione UE sull’AI e il coinvolgimento al WMF già nel 2020 e poi nel 2022 di Robot Sophia, l’umanoide più avanzato al mondo, iCub, umanoide dell’Istituto Italiano di Tecnologia e molti altri esperti da realtà come ESA, IFAB, Oracle, Microsoft- il WMF, potenzia anche quest’anno l’esplorazione del tema AI con un evento contenitore di iniziative e attività che offre il meglio dell’expertise internazionale. CINECA inoltre sarà Main Partner sia del WMF, sia dell’AI Global Summit.

“Oggi c’è molta confusione su tutto ciò che riguarda l’Intelligenza Artificiale. Grazie alla collaborazione con le centinaia di esperti che ogni anno condividono competenze in questo ambito al WMF, abbiamo voluto rafforzare il nostro impegno, per fare chiarezza e creare consapevolezza, racchiudendo tutti gli eventi che da anni realizziamo sull’AI in un unico contenitore, che è l’AI Global Summit” spiega Cosmano Lombardo - CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF - “Crediamo che anche l’AI, come tutti gli strumenti dell’Innovazione Tecnologica e Digitale, abbia un potenziale enorme se usato per impattare positivamente sulla società, generando valore comune. AI Global Summit sarà l’occasione per toccare anche quest’anno con mano il potenziale virtuoso dell’AI, grazie ad esempi di applicazione provenienti da tutto il mondo.”

Numerosi, durante la tre giorni, gli speech, i panel e gli approfondimenti sul tema dell’AI e delle sue applicazioni ( tra queste gli ambiti Business, Marketing, Salute, Robotica, Earth Observation, Ricerca scientifica, etc.), che potrà essere così esplorata sia sul versante formativo che su quello normativo, fieristico ed espositivo, grazie alla presenza di esperti e innovatori ma anche di startup, aziende del mondo tech, istituzioni e ospiti dal mondo della robotica avanzata.

Tra gli speaker già confermati anche Jerry Kaplan (Scientist, AI Expert, Silicon Valley Pioneer & Tablet Inventor), Dror Gill (Generative AI Evangelist - CEO of Gamblada) , Nell Watson (Advisory Technologist & AI Expert), Yolanda Billé (AI Marketer & Analytics Expert), Founder of Natch, Monica Orsino (Learning & Development Specialist in Microsoft), Luisella Giani (EMEA Head of Industry Transformation at Oracle) Shalvi Mahajan (AI scientist at SAP SE) a cui si aggiungeranno altri grandi nomi ed esperti che verranno annunciati nelle prossime settimane. Confermata inoltre la presenza di Francesco Ubertini, presidente di CINECA

Ampia anche la presenza di realtà corporate, enti e centri di ricerca tra cui: INFN, INTEL, ESA - Agenzia Spaziale Europea, Istituto Italiano di Tecnologia e molti altri.

L’AI Global Summit sarà anche occasione per presentare tool e software, per conoscere le startup da tutto il mondo, i migliori progetti e le migliori idee innovative nel settore tecnologico e digitale che sviluppano soluzioni di Artificial Intelligence per affrontare le 12 Sfide del Futuro individuate dal WMF: da Future of health al Future of cities & communities, da Future of Work al Future of Food & Agriculture passando per Future of Learning & Education fino a Future of Life On Planet Earth.

Spazio poi alla discussione riguardante la regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale: all’interno dei panel istituzionali e dei tavoli di lavoro dell’AI Global Summit si parlerà anche di norme e regolamenti Europei per le AI, tema nel quale Search On Media Group, azienda organizzatrice del WMF, è impegnata da anni in un dialogo con le istituzioni che l’ha portata ad essere audita, il 2 marzo del 2022, presso la Camera dei Deputati alle Commissioni riunite di Telecomunicazioni e di Attività Produttive.

Non mancheranno inoltre le call ed i premi per le migliori idee a tema AI in ambito industriale e di ricerca. Tra le call - attualmente aperte - quella per Ricercatori, quella per Big Data & Quantum Computing. In collaborazione con ESA - Agenzia Spaziale Europea, è stata lanciata anche AI4EO, call per tutelare gli ecosistemi terrestri. Altri premi saranno invece messi in palio nell’ambito della terza edizione del Premio Nazionale Ricerca Big Data & AI, avviato nel 2020 in collaborazione con IFAB.