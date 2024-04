Il flop dei supermercati senza casse: "Supervisori in India per controllare clienti in Usa"

I supermercati di Amazon 'Just Walk Out', in cui non ci sono casse, ma che hanno l'intelligenza artificiale per calcolare automaticamente quanto si deve pagare, forse non sono poi così automatizzati (e nemmeno intelligenti). A quanto pare ci sarebbe un team di ben mille dipendenti, in India, che controllerebbero in tempo reale gli acquisti, secondo quanto scrive The Information, rivista statunitense specializzata in tecnologia.

Just Walk Out

Poco più della metà dei negozi Amazon Fresh sono dotati di Just Walk Out (che significa Semplicemente esci fuori), una tecnologia che consente ai clienti di saltare completamente le casse scansionando un codice QR quando entrano nel negozio. Una volta dentro si possono prendere dagli scaffali tutti i prodotti di cui si ha bisogno, per poi uscire senza passare da nessun tipo di cassa. I computer calcolano il costo della spesa utilizzando telecamere e altri dispositivi e alla fine il pagamento avviene automaticamente sul conto bancario.

Ma come riporta la rivista statunitense, sebbene sembri completamente automatizzato, Just Walk Out si basa sul lavoro di più di mille persone in India che guardano i video dei negozi per garantire che i conti siano corretti. In questo modo i cassieri sarebbero stati semplicemente spostati fuori sede e messi a osservare i clienti mentre fanno acquisti. Just Walk Out fu introdotto per la prima volta nel 2016, presentato come la più grande e audace innovazione di Amazon nel campo della spesa.

L'azienda di Jeff Bezos oggi gestisce decine di negozi di generi alimentari freschi negli Stati Uniti, la maggior parte in California, Illinois, Virginia e nello stato di Washington. Secondo il Wall Street Journal, su 44 negozi Amazon Fresh statunitensi 27 hanno le casse automatizzate. La società gestisce anche minimarket senza cassieri con il marchio Amazon Go. La tecnologia sembrava incredibile, ma ci sono stati alcuni intoppi. Spesso i clienti impiegavano ore per ricevere le ricevute di quanto acquistato dopo aver lasciato il negozio.

E probabilmente questo avveniva in gran parte perché i cassieri in India dovevano rivedere i video e controllare che tutto fosse andato per il verso giusto, che un prodotto non fosse stato assegnato a un cliente diverso per sbaglio. Inoltre il sistema di scanner e videocamere in ogni negozio è anche incredibilmente costoso per questo l'azienda sta pensando di cambiare strategia. Amazon si sta orientando verso i carrelli Dash, carrelli che hanno uno scanner e uno schermo incorporati e che consentono di effettuare il checkout durante l'acquisto. Questi offrono una soluzione più affidabile rispetto al Just Walk Out.

L'esperimento italiano

Una soluzione simile in Italia è stata messa in campo dall'Esselunga, nell’Esselunga Lab che ha aperto a Mind, il quartiere che sta sorgendo alle porte di Milano sull’ex area Expo. Questi negozi funzionano con una tecnologia simile a quella dei Just Walk Out, composta da cento telecamere che seguono il cliente dall’ingresso alla cassa, ma anche grazie a diversi scaffali con bilance integrate che rilevano gli spostamenti. Dopo aver prelevato gli articoli il cliente può recarsi nell’area self-checkout dove trova la lista completa di tutti gli articoli selezionati e inviati automaticamente in tempo reale. Una volta controllato il carrello virtuale si può pagare e uscire dal negozio.