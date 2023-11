SwitchBot K10+: il robot aspirapolvere più piccolo del mondo

Dopo la recensione dell’Hub Mini 2, torniamo oggi ad occuparci di SwitchBot con la prova del nuovo K10+. Si tratta, secondo le dichiarazioni dell’azienda, del robot aspirapolvere più piccolo del mondo, con dimensioni ridotte del 50% rispetto ad un tradizionale modello.

Robot aspirapolvere dotato di avanzate e complete caratteristiche, con tecnologia laser per la navigazione e stazione di ricarica dotata di serbatoio per lo sporco.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni dello SwitchBot K10+.

Design e caratteristiche tecniche

Il K10+ adotta il tipico design a disco, con dimensioni davvero contenute e pari a 248 x 248 x 92,5 mm. Proseguiamo con la torretta sul lato superiore dedicata al sistema di navigazione Lidar (Laser Detection and Ranging) per la mappatura degli ambienti, accompagnato da vari sensori laterali ed inferiori dedicati al rilevamento degli ostacoli.

Sul lato superiore troviamo, inoltre, due pulsanti per la gestione di alimentazione, ricarica, setup WiFi e pulizia. Rimuovendo il pannello superiore è, inoltre, possibile accedere all'interruttore di alimentazione principale.

Passiamo al piccolo contenitore dello sporco, sul lato posteriore, da 150 ml, con filtro e maniglia integrati.

Proseguiamo con il lato inferiore dove troviamo la spazzola principale dotata anche di elementi in gomma, adatta per tutte le superfici e anche per la pulizia di tappeti privi di frange. Peccato per la presenza di una sola spazzola laterale.

Non dimentichiamo l'altoparlante integrato, in grado di riprodurre messaggi in inglese relativi allo stato del robot, la batteria non rimovibile da 3.200 mAh, il modulo WiFi integrato e la potenza di aspirazione di 2.500 Pa.

Analizziamo ora la stazione di ricarica dotata di serbatoio aggiuntivo per la raccolta dello sporco, con dimensioni compatte pari 261 x 210 x 323 mm e led di stato frontale. Stazione di ricarica con all’interno un potente sistema di aspirazione, abbastanza rumoroso, in grado di trasferire lo sporco dal serbatoio del robot (svuotabile anche manualmente) ad un sacchetto da 4 litri presente nella base. Soluzione che permette di non venire mai a contatto con la polvere raccolta, con il sacchetto, simile a quello dei tradizionali aspirapolvere, sufficiente per circa 70 giorni.

Il K10+ non è, purtroppo, dotato di una vera funzione lavapavimenti. Il robot non ha un serbatoio dell’acqua, e può solo utilizzare panni già umidificati usa e getta da agganciare sul fondo tramite un adattatore che però disabilita la funzione di aspirazione. Adattatore che può essere ospitato all'interno del coperchio della base di ricarica quando non in uso.

Infine i vari accessori in dotazione con una spazzola laterale ed un filtro aggiuntivi. Inoltre nella confezione troviamo anche un ulteriore sacchetto per la polvere (uno già installato), 10 panni lavapavimenti mono uso, una piccola spazzola per eliminare lo sporco dal K10+ ed un manuale anche in italiano.

App dedicata e funzionalità

Proseguiamo con l’app SwitchBot utile alla gestione del robot e di tutti gli altri prodotti realizzati dall’azienda. Applicazione in italiano e di facile utilizzo, in grado di visualizzare la completa mappa della nostra abitazione. Tramite questo software è possibile seguire i movimenti del robot all'interno della casa, selezionare solo determinate stanze/aree da pulire e stabilire zone vietate al robot, dove ad esempio sono presenti cavi o mobili delicati.

Ricordiamo anche la possibilità di programmare il funzionamento del robot in determinati orari e la possibilità di regolare la potenza di aspirazione su 4 livelli. Citiamo anche la modalità tappeto che aumenta la potenza di aspirazione e la modalità “senza collisioni" in grado di ridurre gli impatti con mobili o tende, ma con una pulizia meno efficace.

Proseguiamo con le opzioni per lo svuotamento della polvere nella base dopo 60, 75, 90 minuti o tramite il comando dedicato sull’app e la modalità “Non disturbare” Ricordiamo anche la compatibilità con le piattaforme Alexa, Google Home e IFTTT. Infine citiamo anche la possibilità di integrare il funzionamento del robot con altri prodotti realizzati dall’azienda, ad esempio sospendono la pulizia quando viene rilevato un movimento nella nostra abitazione da uno dei sensori realizzati da SwitchBot.

Prestazioni, autonomia e prezzo

In generale il nostro giudizio sul K10+ è abbastanza positivo. Un robot ben costruito e di facile utilizzo. Le ridotte dimensioni consentono al K10+ di pulire facilmente in spazi angusti e di raggiungere angoli o altre aree inaccessibili ai modelli tradizionali. Le dimensioni inferiori del 50% rispetto agli aspirapolvere tradizionali, consentono una facile manovrabilità ed una completa pulizia sotto tavoli e altri mobili. Inoltre le forme contenute di robot e base permettono una facile installazione in ogni ambiente, con ridotti ingombri.

Discreta la potenza di aspirazione, con un rumore contenuto inferiore ai 50 dB. Buona la capacità di movimento all'interno degli ambienti e l'identificazione dei vari ostacoli; segnaliamo solo qualche leggero e saltuario urto con i vari mobili. Decisamente piccolo il serbatoio dello sporco integrato nel robot che deve, quindi, essere svuotato molto spesso nella base di ricarica.

Passiamo all’autonomia non molto elevata, di circa 100 minuti, con il robot in grado di pulire 100 mq prima di tornare automaticamente alla base di ricarica. Peccato per l’assenza di una vera funzione lavapavimenti.

Giudizio sufficiente sull’app, dalle funzionalità standard. Facili, infine, le operazioni di pulizia e manutenzione delle varie parti del robot.

SwitchBot K10+ è proposto in offerta lancio fino al 27 novembre, a 399 euro con uno sconto del 20%, utilizzando il coupon su Amazon e sul sito dell’azienda.

Scopri di più su Amazon