Nuovo tablet Amazon Fire HD 8 disponibile a 114 euro

E? disponibile nel nostro Paese il nuovo Fire HD 8: il tablet low cost di Amazon acquistabile a partire da 114 euro.

Modello più sottile e più leggero rispetto alla generazione precedente, con dimensioni di 201,90 x 137,34 x 9,60 mm ed un peso di 337 grammi.

Il Fire HD 2022 vanta anche un nuovo e più potente processore hexa core a 2,0 GHz che garantisce un aumento di prestazioni del 30% rispetto al vecchio modello. Migliorata anche la batteria che promette 13 ore di autonomia. Accumulatore ricaricabile tramite la porta USB-C, con alimentatore fornito in dotazione. Proseguiamo l?analisi delle caratteristiche tecniche con il display IPS da 8 pollici (risoluzione 1280 x 800 pixel), costruito in vetro alluminosilicato rinforzato. Non dimentichiamo la memoria con 2 GB di Ram e due versioni dello storage da 32 e 64 GB; memoria espandibile tramite microSD fino ad 1 TB. Passiamo al comparto fotografico con una fotocamera frontale da 2 MP ed un sensore posteriore da 2 MP, con registrazione video in HD a 720p.

Il nuovo tablet della famiglia Fire è progettato all?insegna della sostenibilità ambientale. Il 35% della plastica impiegata nella fabbricazione è riciclata post-consumo e il 95% dell?imballaggio è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili.

Tablet, inoltre, particolarmente resistente ad urti e cadute. Secondo le dichiarazioni di Amazon, il Fire HD 8 è due volte più resistente di Apple iPad mini (modello 2021).

Ricordiamo, infine, il sistema operativo Fire OS, basato su Android, ma privo delle app e dei servizi di Google, come il Play Store, sostituito dallo store proprietario di Amazon.

Fire HD 8 è acquistabile su Amazon a partire da 114,99 euro. Sono, inoltre, disponibili le custodie in tessuto nei colori nero, blu, grigio e rosa, a 39,99 euro.

Scopri di più su Amazon:

Nuovo Fire HD 8

Custodie in tessuto